Murray se na divokou kartu představí na Masters v Cincinnati

Murray poslední soutěžní zápas ve dvouhře odehrál ve Wimbledonu, kde skončil ve třetím kole. Poté se vydal na olympijské hry do Tokia, ale kvůli nataženému stehnu se rozhodl hrát pouze čtyřhru a s krajanem Joem Salisburym skončili ve čtvrtfinále.

Čtyřiatřicetiletý Brit by už měl být v pořádku. Před US Open, které startuje 30. srpna, se vydá do Cincinnati. Na podniku Masters v Ohiu bude účinkovat popatnácté v kariéře, jeho maximem jsou triumfy z let 2008 a 2011. Loni, kdy se kvůli pandemii koronaviru hrálo přímo ve Flushing Meadows, vyřadil Francese Tiafoea a Alexandera Zvereva, než v osmifinále prohrál s Milosem Raonicem.

Turnaj je na programu od 15. do 22. srpna.