Murray v londýnském Queen's Clubu do čtvrtfinále neprošel, jasně nestačil na Berrettiniho

Andy Murray, kterého v posledních letech provázely zdravotní problémy a absolvoval opakované operace kyčlí, naposledy hrál na začátku března v Rotterdamu. Po vyřazení ve druhém kole a narození čtvrtého dítěte si dopřál pauzu, kvůli zranění třísla se pak z několika turnajů omluvil a připravoval se na trávu.

Na nejrychlejším povrchu se na úvod představil v londýnském Queen's Clubu, kde v prvním kole nedal šanci trápícímu se Benoitovi Pairemu. Na světovou devítku Mattea Berrettiniho však recept nenašel, nejvýše nasazenému za necelou hodinu a půl podlehl hladce 3-6 3-6.

Berrettini byl v utkání jistější hlavně na servisu. K postupu si pomohl 14 esy, všechny tři brejkbolové hrozby odvrátil, vypracoval si osm brejkbolů a tři proměnil.

Murray by se mohl před Wimbledonem (divoká karta), kde v minulosti dvakrát triumfoval, představit ještě v příštím týdnu v Eastbourne. I tam by však potřeboval volnou vstupenku od pořadatelů.

Berrettini, jenž v Queensu startuje poprvé, bude i v dalším zápase čelit domácímu tenistovi. Italskou jedničkou vyzve Daniel Evans, který při své desáté účasti na turnaji poprvé prošel do čtvrtfinále.

