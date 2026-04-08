Musetti loňské finále neobhájí, v Monte Carlu ho zastavil Vacherot
Musetti – Vacherot 6:7, 5:7
Do zápasu vstoupili oba tenisté velmi nervózně, když si prohráli svá úvodní podání. Do velké šance získat první dějství na svou stranu se dostal za stavu 5:4 Vacherot, když si při podání Itala vypracoval setbol.
Musetti se z nepříjemné situace dostal, za stavu 5:6 ji však musel řešit znovu, a dokonce dvakrát. Ani teď vítěz ze Šanghaje sadu neukončil a tu tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní si premiérový setbol pro změnu vypracovala světová pětka, ani ona ale nebyla úspěšná. To se povedlo až za stavu 7:6 Vacherotovi, který tak získal dramatický první set za hodinu a 13 minut.
Rozjetý Monačan měl mírně navrch i ve druhém setu. Za stavu 1:1 ještě dva brejkboly neproměnil, to se mu však povedlo v sedmé hře. Když brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 5:3, zdálo se, že si už vítězství ujít nenechá.
Rodák z Carrary však zápas nezabalil. I on dokázal uspět na příjmu a vyrovnal na 5:5. Závěr setu ale už jednoznačně patřil Vacherotovi. V následujících dvou gamech ztratil pouhé dva míče, proměnil druhý mečbol a po dvou hodinách a deseti minutách se mohl radovat z postupu.
"Tady jsem se naučil hrát tenis," řekl. "Potřeboval jsem set a půl, abych se v prvním kole dostal do vedení. Teď je moje hra na antuce zpět na úrovni, kterou jsem chtěl. Jsem připravený na další zápasy," říkal po zápase spokojený vítěz.
Musetti si připsal třetí porážku v řadě a v žebříčku se propadne na konec první desítky. Vecherot je v live rankingu na životním 23. místě. Vylepšit ho může v duelu s Hurkaczem, který si ve druhém kole poradil s Fábiánem Marozsánem.
