Musettiho šílený zápas. Dominance, pak málem krach. Ve finále jde na Djokoviče

DNES, 20:50
ATP ATÉNY - Lorenzo Musetti (23) zvládl nervydrásající semifinálový duel turnaje v Aténách a po boji porazil Sebastiana Kordu (25) 6:0, 5:7, 7:5. Ital tak nadále drží naději na Turnaj mistrů, do kterého se kvalifikuje, pokud celý podnik v Řecku vyhraje. Ve finále změří síly s Novakem Djokovičem, který si poradil s Němcem Yannickem Hanfmannem (33) hladce 6:3, 6:4 a bude usilovat o svůj 101. titul kariéry.
Lorenzo Musetti v zápase proti Sebastianu Kordovi (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Korda – Musetti 0:6, 7:5, 5:7

Horší úvod do zápasu si Korda asi nepředstavoval ani v nejdivočejších snech. Musetti svého soupeře od prvních míčků doslova válcoval. O svůj úvodní game na podání přišel syn české legendy Petra Kordy čistou hrou.

A o moc lépe si nevedl ani při své další hře na servisu, kdy uhrál jen jeden fiftýn. Italský tenista se s trochou nadsázky v prvním setu příliš nezapotil. Dál naprosto jasně dominoval. Při svých gamech na servisu ztratil v celém prvním setu pouhé tři výměny, a dokonce ještě lépe na tom byl při podání amerického tenisty.

Korda uhrál na podání dva míče, v celém prvním setu pak pět. Za pouhých 21 minut získal Musetti úvodní sadu 6:0. V úvodním dějství byl poměr vítězných míčů neuvěřitelný – 24:5. Ital na svém servisu získal dvanáct z patnácti výměn, Korda již zmiňované dvě ze čtrnácti možností.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V prvním gamu druhého setu získal Korda více fiftýnů než za celý první set dohromady, uhrál si svůj servis a šel do vedení 1:0. Vzápětí si vypracoval při Musettiho podání brejkbol, ten však neproměnil. Stejně se vedlo o hru později i světové devítce a po čtyřech gamech byl stav vyrovnaný – 2:2.

Na hranu porážky se rodák z Bradentonu dostal v sedmé hře, kdy poprvé ve druhém setu na servisu zaváhal. Ital ale nabídku nevyužil, brejk se mu potvrdit nepovedlo a znovu bylo vyrovnáno – 4:4.

Závěr setu pak patřil Kordovi. Za stavu 6:5 si dokonce čistou hrou vzal Italovo podání, set získal za téměř hodinu hry 7:5 a srovnal stav na 1:1.

Dramatický třetí set se nesl ve znamení hráčů na podání. Do kritické situace se dostal Musetti až za stavu 5:4 pro Kordu, kdy při vlastním podání odvracel brejkbol a zároveň mečbol.

A Korda mohl nevyužité možnosti vzápětí litovat. Byl to totiž on, kdo v následné hře o podání přišel, a Ital už nabídnutou příležitost nepustil.

Utkání, byť s problémy, dopodával a za dvě hodiny a 22 minut slavil vítězství po setech 6:0, 5:7 a 7:5.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Dovodo6
07.11.2025 20:55
Jestli bude Talián rozumný, tak by to mohlo být "ty mě titul, já tobě TM"
com
07.11.2025 20:55
Uz chybi jen 6 bodu a TM bude
FedError
07.11.2025 20:51
Škoda, že som nevidel z toho turnaja skoro nič. Forza Lore!
