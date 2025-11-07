Musettiho šílený zápas. Dominance, pak málem krach. Ve finále jde na Djokoviče
Korda – Musetti 0:6, 7:5, 5:7
Horší úvod do zápasu si Korda asi nepředstavoval ani v nejdivočejších snech. Musetti svého soupeře od prvních míčků doslova válcoval. O svůj úvodní game na podání přišel syn české legendy Petra Kordy čistou hrou.
A o moc lépe si nevedl ani při své další hře na servisu, kdy uhrál jen jeden fiftýn. Italský tenista se s trochou nadsázky v prvním setu příliš nezapotil. Dál naprosto jasně dominoval. Při svých gamech na servisu ztratil v celém prvním setu pouhé tři výměny, a dokonce ještě lépe na tom byl při podání amerického tenisty.
Korda uhrál na podání dva míče, v celém prvním setu pak pět. Za pouhých 21 minut získal Musetti úvodní sadu 6:0. V úvodním dějství byl poměr vítězných míčů neuvěřitelný – 24:5. Ital na svém servisu získal dvanáct z patnácti výměn, Korda již zmiňované dvě ze čtrnácti možností.
V prvním gamu druhého setu získal Korda více fiftýnů než za celý první set dohromady, uhrál si svůj servis a šel do vedení 1:0. Vzápětí si vypracoval při Musettiho podání brejkbol, ten však neproměnil. Stejně se vedlo o hru později i světové devítce a po čtyřech gamech byl stav vyrovnaný – 2:2.
Na hranu porážky se rodák z Bradentonu dostal v sedmé hře, kdy poprvé ve druhém setu na servisu zaváhal. Ital ale nabídku nevyužil, brejk se mu potvrdit nepovedlo a znovu bylo vyrovnáno – 4:4.
Závěr setu pak patřil Kordovi. Za stavu 6:5 si dokonce čistou hrou vzal Italovo podání, set získal za téměř hodinu hry 7:5 a srovnal stav na 1:1.
Dramatický třetí set se nesl ve znamení hráčů na podání. Do kritické situace se dostal Musetti až za stavu 5:4 pro Kordu, kdy při vlastním podání odvracel brejkbol a zároveň mečbol.
A Korda mohl nevyužité možnosti vzápětí litovat. Byl to totiž on, kdo v následné hře o podání přišel, a Ital už nabídnutou příležitost nepustil.
Utkání, byť s problémy, dopodával a za dvě hodiny a 22 minut slavil vítězství po setech 6:0, 5:7 a 7:5.
