Mým idolem je Kvitová, překvapil drahokam Kouamé a získal si české fanoušky
Novak Djokovič a Petra Kvitová. Grandslamoví šampioni, kteří během své kariéry dokázali mnohé, přičemž první jméno na rozdíl od české tenistky ještě raketu na pomyslný hřebík nepověsilo. Právě tito dva tenisté jsou vzorem Kouamého.
Francouzský drahokam se teprve ve velkém světě tenisu rozkoukává, nicméně už v 17 letech překonává různé statistiky a je jasné, že se jedná o jeden z největších náctiletých talentů současnosti.
Další důležitý kariérní milník překonal na domácím French Open. Jednoznačná výhra nad šampionem US Open Marinem Čiličem totiž znamenala premiérové vítězství na grandslamové scéně. A v rozhovoru po skalpu zkušeného Chorvata si možná získal české fanoušky.
Jedním z jeho největších vzorů je totiž Kvitová. "Miluji ten styl, jakým hrála. Velmi agresivní hráčka, nebála se toho a myslím si, že je to velká hráčka. Její kariéra je prostě neuvěřitelná," chválil Kouamé dvojnásobnou wimbledonskou královnu.
"Bylo velmi příjemné ji sledovat hrát tenis. Proto je moje oblíbená hráčka. Bohužel už skončila," dodal na adresu Kvitové, která zakončila kariéru na loňském US Open po nepovedeném pokusu o návrat po porodu.
Kvitová už na tenisovém okruhu nepůsobí. Kouamé má ovšem náhradu. V současnosti rád sleduje Jelenu Rybakinovou. Shodou okolností i ruská rodačka reprezentující Kazachstán má dva grandslamové tituly a zatím to nejvýše dotáhla na post světové dvojky.
Kouamé přepsal historické statistiky French Open
