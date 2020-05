Na Adria Tour se představí také Chorvati Čilič a Čorič

Chorvati Marin Čilič a Borna Čorič se zapojí do série exhibičních turnajů, které v několika zemích na Balkáně organizuje Srb Novak Djokovič. Představit by se měli minimálně na domácí půdě v Zadaru. Už dříve přislíbili svou účast na Adria Tour světová trojka Dominic Thiem z Rakouska, sedmička Němec Alexander Zverev, Bulhar Grigor Dimitrov či Srb Viktor Troicki.

"Děkuju Marinovi a Bornovi, za přijetí pozvání a souhlas s účastí bez finanční odměny a jakýchkoliv dalších podmínek. Jsou to dva skvělí tenisté, ale také skvělí kluci. Známe se už dlouho a vážíme si jeden druhého. Jsem rád, že budou součástí této akce ve sportovním městě před zadarským publikem," řekl Djokovič.

"Marin je jedním z nejlepších tenistů v historii této oblasti. Vyhrál grandslam a několik let byl na vrcholu. Pamatuju si sposutu našich soubojů, ale mnohem raději si připomínám na naše přátelství," uvedl Srb Djokovič na adresu vítěze US Open z roku 2014 a bývalé světové trojky. Jednatřicetiletý Čilič je aktuálně 37. hráčem světa.

"Borna má potenciál být mezi pěti nejlepšími tenisty světa. Věřím, že na to dosáhne. Je to oddaný sportovec a profesionál, tvrdě pracuje a má výjimečnou duševní sílu, která je často klíčovým faktorem," dodal první hráč světa Djokovič směrem k 23letému Čoričovi. Bývalý nejlepší junior světa aktuálně figuruje na 33. místě světového žebříčku, nejvýše se vyšplhal na 12. příčku.

Djokovič naplánoval sérii turnajů na dobu, kdy je profesionální sezona kvůli koronaviru přerušená. Hrát by se mělo od 13. června do 5. července, po startu v Djokovičově rodném Bělehradu by turné mělo zavítat do chorvatského Zadaru, Černé Hory a skončit v bosenské Banja Luce.

Výtěžek turnajů půjde na dobročinné účely. Zatím není jasné, zda se bude moci hrát před diváky.