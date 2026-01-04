Na české derby v Aucklandu nedojde. Bejlek postoupila, Knutsonová padla s favoritkou
Udvardyová – Bejlek 5:7, 1:6
Bejlek se do hlavní soutěže na dvěstěpadesátce v novozélandském Aucklandu vešla jako poslední hráčka, která nemusela do kvalifikace. Los k ní však byl přívětiví a do prvního kola dostala 87. hráčku světa Udvardyovou.
Mladá Češka předvedla velmi dobrý výkon i vzhledem k tomu, že betony nejsou jejím nejlepším povrchem a je spíše antukářkou. Ze začátku se rychle dostala do vedení 3:0. Náskok však ztratila a nechala soupeřku srovnat. V desáté hře ještě setbol nevyužila, o dvě hry později však už byla úspěšná.
I ve druhém dějství si vybojovala po dlouhém gamu vedení 3:0, tentokrát už ho však nepustila a na servisu už ani jednou nezaváhala. Po hodině a 25 minutách slavila postup do osmifinále. Výhru na nejvyšším okruhu si připsala poprvé od červencového domácího turnaje v Praze, kde si zahrála i své premiérové čtvrtfinále.
Jovicová – Knutsonová 4:6, 6:1, 6:0
O čtvrtfinále si Bejlek zahraje proti další teenagerce Jovicové, která překazila české derby. V Aucklandu totiž ve svém úvodním zápase porazila po obratu Knutsonovou, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace.
Česká hráčka v začátku zápasu dokázala favoritku pořádně potrápit a získala pátý set na turnaji v řadě, když úvodní dějství získala poměrem 6:4. Ve zbytku duelu se už však Američanka rozehrála a ztratila už pouze jediný game ve druhé sadě. V té rozhodující nadělila Češce kanára.
Bejlek se s o rok mladší Jovicovou, která je na turnaji třetí nasazenou, utká poprvé a pokusí se probojovat do druhého čtvrtfinále na akcích WTA 250 v kariéře.
Výsledky turnaje WTA 250 v Aucklandu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
