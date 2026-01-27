Na čtvrtý pokus to vyšlo. Pegulaová využila selhání Anisimovové a v Melbourne je v semifinále
Pegulaová – Anisimovová 6:2, 7:6
Ani duel dvou Američanek, které v průběhu turnaje předváděly skvělý tenis a cestou do čtvrtfinále neztratily set, dramatickou bitvu nepřinesl. Pegulaová byla proti často chybující Anisimovové dlouho jasně lepší hráčkou. Hned v úvodním gamu získala podání o sedm let mladší krajanky a po dalším brejku odskočila už do vedení 5:1. Oba brejkboly v první sadě odvrátila, na druhý setbol trefila své páté eso a po půl hodině hry získala první set.
Hned na začátku druhého dějství měla světová šestka tři brejkboly, ty však nevyužila a málem na neproměněné šance doplatila. V osmé hře poprvé v zápase ztratila servis a Anisimovová byla hru od vyrovnání. V dramatické koncovce však nedokázala sadu dopodávat a dvakrát v řadě ztratila servis. Ukončit set na podání nezvládla ani Pegulaová a muselo dojít na tie-break.
Ve zkrácené hře Pegulaová dominovala. Od stavu 1:1 získala šest míčků v řadě a po další chybě soupeřky postoupila na čtvrtý pokus poprvé do semifinále Australian Open. V letech 2021 až 2023 zde pokaždé dohrála ve čtvrtfinále. S Anisimovovou vyhrála i čtvrtý vzájemný duel, podruhé ji porazila bez ztráty setu.
Světová čtyřka a finalistka posledních dvou grandslamů cestou do čtvrtfinále předváděla skvělý tenis. Proti krajance však kupila velké množství nevynucených chyb. Spáchala jich dohromady 44 oproti pouhým 18 vítězným úderům.
Na letošním Australian Open se mezi osmičku nejlepších dostaly hned čtyři Američanky, jen jedna z nich však prošla dál. Iva Jovicová proti Aryně Sabalenkové nepřekvapila a Coco Gauffová schytala debakl od Eliny Svitolinové.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
