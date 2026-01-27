Na čtvrtý pokus to vyšlo. Pegulaová využila selhání Anisimovové a v Melbourne je v semifinále

AUSTRALIAN OPEN - Jessica Pegulaová (31) na Australian Open zlomila čtvrtfinálové prokletí a poprvé se probojovala mezi čtyřku nejlepších. Skvěle hrající Američanka zastavila po setech 6:2, 7:6 chybující krajanku Amandu Anisimovovou (24), která byla za stavu 5:3 ve druhém setu kousek od srovnání. V závěru však naprosto selhala na podání a svou finálovou sérii na grandslamech neprodlouží.
Jessica Pegulaová je na Australian Open poprvé v semifinále (@ REUTERS/Jaimi Joy)

Pegulaová – Anisimovová 6:2, 7:6

Ani duel dvou Američanek, které v průběhu turnaje předváděly skvělý tenis a cestou do čtvrtfinále neztratily set, dramatickou bitvu nepřinesl. Pegulaová byla proti často chybující Anisimovové dlouho jasně lepší hráčkou. Hned v úvodním gamu získala podání o sedm let mladší krajanky a po dalším brejku odskočila už do vedení 5:1. Oba brejkboly v první sadě odvrátila, na druhý setbol trefila své páté eso a po půl hodině hry získala první set.

Hned na začátku druhého dějství měla světová šestka tři brejkboly, ty však nevyužila a málem na neproměněné šance doplatila. V osmé hře poprvé v zápase ztratila servis a Anisimovová byla hru od vyrovnání. V dramatické koncovce však nedokázala sadu dopodávat a dvakrát v řadě ztratila servis. Ukončit set na podání nezvládla ani Pegulaová a muselo dojít na tie-break.

Ve zkrácené hře Pegulaová dominovala. Od stavu 1:1 získala šest míčků v řadě a po další chybě soupeřky postoupila na čtvrtý pokus poprvé do semifinále Australian Open. V letech 2021 až 2023 zde pokaždé dohrála ve čtvrtfinále. S Anisimovovou vyhrála i čtvrtý vzájemný duel, podruhé ji porazila bez ztráty setu.

Světová čtyřka a finalistka posledních dvou grandslamů cestou do čtvrtfinále předváděla skvělý tenis. Proti krajance však kupila velké množství nevynucených chyb. Spáchala jich dohromady 44 oproti pouhým 18 vítězným úderům.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport/Enetpulse)

Na letošním Australian Open se mezi osmičku nejlepších dostaly hned čtyři Američanky, jen jedna z nich však prošla dál. Iva Jovicová proti Aryně Sabalenkové nepřekvapila a Coco Gauffová schytala debakl od Eliny Svitolinové.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
