Na Djokoviče se dál valí kritika za Adria Tour. Na sociálních sítích si do světové jedničky rýpli tenisté, fanoušci i novináři

Djokovič byl jako hlavní pořadatel kritizován už během prvního dílu v srbském Bělehradu. Účastníci hráli před plnými tribunami, nedodržovaly se rozestupy, nenosily roušky a hráči se po zápasech objímali, podávali si ruce, pařili spolu v klubu nebo si střihli basketbalový mač.

Právě kvůli laxnímu přístupu k hygienickým opatřením proti koronaviru a odmítání očkování vyvíjenou vakcínou proti nemoci Covid-19 si Djokovič vysloužil přezdívku No-vax DjoCOVID.

Prayers up to all the players that have contracted Covid - 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ - this takes the cake. https://t.co/lVligELgID — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020

Kyrgios nakaženým nic zlého nepřeje, ba naopak, nicméně si opět rýpl do Adria Tour. "Neoznačujte mě za cokoli nezodpovědného nebo hloupého, co jsem kdy v minulosti udělal. Tohle jasně vyhrává," napsal k videu z bělehradské párty.

No words!! — Rennae Stubbs (@rennaestubbs) June 23, 2020

Rennae Stubbsová, bývalá trenérka české jedničky Karolíny Plíškové, neměla slov.

Anastasii Pavljučenkovou zřejmě zprávy z chorvatského Zadaru zaskočily. "Šílené," napsala ruská tenistka.

Great job ladies !!!! Nice to see you are all keeping your distance :-) — Kim Clijsters (@Clijsterskim) June 23, 2020

Chvíli po zveřejnění Djokovičova pozitivního testu na celou situaci reagovaly tenistky, které se účastní exhibice v americkém Charlestonu. Svým kolegům z ATP Tour chtěly ukázat, jak se mají na takových akcích chovat a dodržovat rozestupy, za což je pochválila bývalá světová jednička Kim Clijstersová.

I'm upset that my friends and colleagues were tested positive for COVID-19. I wish everyone who has it fast recovery. Stay safe! — Karen Khachanov (@karenkhachanov) June 23, 2020

Ne všichni ale mají potřebu si do Djokoviče nebo balkánské série exhibičních turnajů rýpnout. Ruský tenista Karen Chačanov popřál všem svým kolegům brzké uzdravení bez jakýchkoli dalších komentářů.

I still cannot wrap my head around the fact that Djokovic refused to get tested in Croatia and travelled back to his hometown. Who knows how many more people he put at risk with this. — Nikhila (@kokudum) June 23, 2020

Tenisová fanynka se jménem Nikhila rozhodně není jediná, kdo se na sociálních sítích divil tomu, že Djokovič nepodstoupil testování už v chorvatském Zadaru, ale až po návratu do Bělehradu. "Kdo ví, kolik lidí po cestě vystavil riziku," napsala blogerka.

Djokovic was far less careful than he should have been, but the tennis outbreak is illustrative of how difficult it is to create safe conditions to play — even in a region with very little community spread. In a sport where people are across the net from each other. — Jane McManus (@janesports) June 23, 2020

Novinářka z New York Daily News upozornila na fakt, že nákaza na Adria Tour dokazuje, jak těžké bude nastavit bezpečné podmínky na mezinárodních turnajích. Restart sezony přitom má proběhnout už v srpnu. "Djokovič si měl dávat větší pozor, ale tohle dokazuje, jak těžké bude vytvořit bezpečné podmínky. I v regionech, kde se nákaza příliš nerozšířila, a přestože v tenise stojí aktéři na opačných stranách sítě."

US Tennis Association weighs in on the positive COVID-19 tests of Djokovic and others ... pic.twitter.com/UoQhUANgph — Howard Fendrich (@HowardFendrich) June 23, 2020

K celé situaci se vyjádřila i Americká tenisová asociace (USTA), která bude na přelomu srpna a září ve Flushing Meadows pořádat grandslamové US Open. "Samozřejmě máme informaci, že se někteří hráči v posledních dnech nakazili a přejeme jim rychlé uzdravení. Přesně z těchto důvodů máme připravený plán, pevná opatření schválená státem New York, která zahrnují oficiální hotely, dopravu, jídlo, bezpečnostní pravidla tak, abychom minimalizovali riziko a byli schopni co nejlépe zareagovat při jakékoliv komplikaci."