Na semifinále a finále se v Melbourne vrátí fanoušci. Rod Laver Arena sníží kapacitu na polovinu

Australian Open původně odstartovalo s denním limitem návštěvnosti třicet tisíc fanoušků, od soboty ale kvůli několika případům nakažlivější mutace koronaviru se hrálo bez diváků. Nyní se úřady rozhodly opatření uvolnit a dohodly se s vedením turnaje na novém limitu.

Ten už se týká výhradně Areny Roda Lavera s kapacitou 15 tisíc lidí, protože ve čtvrtek na Australian Open odstartují semifinále.

"Návštěvnost bude omezena na 7477 lidí, což je zhruba padesát procent kapacity," citovala agentura Reuters ředitele turnaje Craiga Tileyho. Diváci budou muset dodržovat rozestupy, nebo mít roušky.

Looking forward to welcoming fans back to Melbourne Park tomorrow with attendance capped at 7,477 - approximately 50% capacity.



