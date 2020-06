Na UTS v Nice si čtvrté výhry připsali Berrettini a Tsitsipas. Thiem porazil Goffina

Třetí víkend v Nice pokračuje Ultimate Tennis Showdown. Páté kolo zahájil výhrou domácí Corentin Moutet, který porazil 4-0 na sety Dustina Browna a získal druhý bod. Naopak poražený Němec prohrál všech pět zápasů.



Kontakt s čelem tabulky udržuje australský mladík Alexej Popyrin, který si třetí vítězství připsal proti domácímu rebelovi Benoitu Pairemu.



Dobré výsledky z předchozích kol nedokázal potvrdit Francouz Richard Gasquet, jenž neuhrál ani set proti Italu Matteu Berrettinumu. Tři sety přitom byly velmi vyrovnané.



Stefanos Tsitsipas byl večer na blízko své druhé porážce. Řecký mladík ale utkání se španělským veteránem Felicianem Lópezem otočil a po výhře 13-16 14-16 13-12 16-11 2-0 si připsal čtvrtý bod.



Třetí hráč světa Dominic Thiem si na nedostatek zápasového vytížení během koronavirové pauzy stěžovat nemůže. Po dvou duelech na antuce ve Vídni v sobotu v noci odehrál svůj celkově třetí zápas na tvrdém povrchu v Nice, kde v rámci Ulltimate Tennis Showdown porazil 15-10 16-10 13-10 14-16 Belgičana Davida Goffina a po Tsitsipasovi tak zaznamenal další cenný skalp.



Wayyy too close for comfort



Takeaways from Day 5: @AlexeiPopyrin99 steals David Goffin's top 4 spot while @moutet99 and @ThiemDomi have *almost* made up for their delayed start...



With 4 matches remaining, who makes the semis?#UTShowdown pic.twitter.com/5P87KmW1EL