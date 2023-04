Nachází Ruud v Estorilu formu a sebevědomí? Po bitvě s Halysem je ve finále

ATP ESTORIL - Nor Casper Ruud na antuce v Estorilu udolal 6-4 3-6 7-6 Francouze Quentina Halyse a po nepovedeném vstupu do sezony postoupil pošestnácté v kariéře do finále. O jubilejní 10. titul a opět z podniku ATP 250 se pátý hráč světa utká se Srbem Miomirem Kecmanovičem.

Casper Ruud si loni zahrál finále na Masters v Miami, na Roland Garros, US Open či na Turnaji mistrů a přestože dosud nevyhrál turnaj vyšší kategorie než ATP 250, jediná výhra ho dělila od postu světové jedničky.



Během zimní pauzy ale formu ztratil. V roce 2023 prohrává z pozice výrazného papírového favorita a na výhry se většinou nadře. Až tento týden v portugalském Estorilu na prvním letošním turnaji na antuce a prvním v Evropě vyhrál dva zápasy po sobě.



A po boji přidal i výhru číslo 3. Po obratu nad domácím trápícím se Joaem Sousou a hladké výhře nad argentinským obhájcem titulu Sebastiánem Báezem se dnes nadřel proti 80. hráči světa Quentinu Halysovi. 26letého Francouze, který hrál semifinále na podniku ATP poprvé v kariéře, přemohl až v tie-breaku třetího setu.



"Byl to další skvělý zápas. Dlouhý, vyrovnaný a vzrušující. Jsem moc rád, že to pro mě nakonec dopadlo dobře. Někdy takové zápasy rozhodne jen pár míčků. Quentin má skvělý servis a je silný od základní čáry. Bylo pro mě náročné najít ve výměnách rytmus. Na konci jsem se jen snažil udržet a dostat ho do hry. Naštěstí se to povedlo," komentoval 24letý Nor.







Pátý hráč světa Ruud postoupil do svého celkově 16. finále a usilovat bude o jubilejní 10. titul. Dosud všechny slavil na akcích ATP 250, osm z nich na antuce.



Jeho posledním soupeřem bude kamarád Miomir Kecmanovič (h2h 1-2). 23letý Srb smetl za 68 minut hry a bez ztráty servisu 6-3 6-1 Itala Marca Cecchinata a poprvé v kariéře postoupil dvakrát během jedné sezony do finále turnaje ATP, když navázal na únorové Delray Beach. V celkově 4. finále bude hrát o druhý titul, ten první slavil před třemi lety na antuce v rakouském Kitzbühelu.



Kecmanovič navíc s krajanem Nikolou Čačičem postoupil i do finále čtyřhry, v níž bude v neděli bojovat o rovněž druhý titul. Jejich soupeři budou čtvrtí nasazení Belgičané Sander Gille a Joran Vliegen.