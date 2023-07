Nadal dál pracuje na návratu. Po operaci kyčle začal s lehkým kondičním tréninkem

"Začal pracovat na fyzičce, ale ještě nemůže dělat tenisový trénink, protože mu to lékaři nedoporučili," přiblížil Toni Nadal. "Musí se nejprve plně zotavit. Asi za měsíc bude moci znovu trénovat na kurtu," dodal.

Nadal, jenž je rekordmanem antukového Roland Garros se 14 trofejemi, hrál naposledy v lednu Australian Open. Na grandslamu v Melbourne vypadl ve druhém kole. Kyčel nejprve léčil konzervativním způsobem, nakonec operativně. Lékaři tehdy hovořili o pětiměsíční pauze na zotavení.





Toni Nadal says that Rafael Nadal is physically training daily, and will begin to *practice* once again in August, if the injury rehab continues to go well



