Nadal je po koronavirové pauze zpět. V Římě začal demolicí semifinalisty US Open

Rafael Nadal se po půlroční pauze rozhodl kvůli obavám z koronaviru a nahuštěného programu neodletět na turnaje do Spojených států amerických a přišel tak i o US Open. Svou přípravu podřizuje oblíbenějšímu grandslamu Roland Garros, na které dnes zahájil generálku v Římě.



Do jediného letošního turnaje Masters 1000 na antuce vstoupil 24letý Španěl drtivou výhrou, když nedal šanci krajanu Pablu Carreňovi. Čerstvého semifinalistu US Open, který minulý pátek v New Yorku v boji o své první grandslamové finále neudržel vedení 2-0 proti Alexanderu Zverevovi, smetl 6-1 6-1 a vedení ve vzájemné bilanci tak zvýšil na 6-0.



"První zápasy po tak dlouhé zápasy nejsou nikdy snadné. Dnes se mi ale podařilo předvést velmi solidní výkon od začátku do konce, tak mohu být spokojený. Doufám, že v dalším kole na výkon navážu," komentoval Nadal.



Nadal hraje na antuce poprvé od loňského French Open, na kterém rozšířil rekordní sbírku pařížských triumfů na dvanáct. V osmifinále se devítinásobný šampion utká buď s Kanaďanem Milosem Raonicem, nebo Srbem Dušanem Lajovičem.







První zápas od diskvalifikace na US Open zvládl první hráč světa Novak Djokovič. Srbský tenista si poradil s domácím Salvatorem Carusem a po výhře 6-3 6-2 postoupil mezi šestnáctku nejlepších.



Pro Djokoviče skončilo US Open před deseti dny šokujícím způsobem ve 4. kole. V utkání proti Španělovi Carreňovi po prohraném servisu napálil při odchodu na lavičku míček za sebe a trefil čárovou rozhodčí.



Po návratu z New Yorku a přechodu z tvrdého povrchu na antuku třiatřicetiletý Srb nezaváhal. Ideálně tak zahájil přípravu na Roland Garros, kde bude znovu útočit na 18. grandslamový titul.



V znovu obnovené sezoně se nedaří Stefanosi Tsitsipasovi, když po nezdaru na US Open nezvládl generálku na Roland Garros. V Římě šestý hráč světa prohrál ve svém úvodním vystoupení 1-6 7-6 2-6 s domácím Jannikem Sinnerem a neobhájí tak loňské semifinále.



19letý Ital, jenž si připsal svůj dosud nejcennější skalp a teprve druhou výhru nad hráčem Top 10, si o postup do čtvrtfinále zahraje s Grigorem Dimitrovem. Bulharský tenista ve druhém kole deklasoval za necelou hodinu hry 6-1 6-0 Japonce Jošihita Nišioku a teprve podruhé v italské metropoli postoupil do 3. kola.





• ATP MASTERS 1000 ŘÍM •

Itálie, antuka, 3.854.000 dolarů

středeční výsledky (16. 09. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Caruso (It.) 6-3 6-2 Nadal (2-Šp.) - Carreňo (Šp.) 6-1 6-1 Sinner (It.) - Tsitsipas (3-Řec.) 6-1 6-7(9) 6-2 Berrettini (4-It.) - Coria (Arg.) 7-5 6-1 Čilič (Chorv.) - Goffin (6-Belg.) 6-2 6-2 Dimitrov (15-Bulh.) - Nišioka (Jap.) 6-1 6-0 Travaglia (It.) - Čorič (Chorv.) 7-6(2) 7-5 Krajinovič (Srb.) - Cecchinato (It.) 6-4 6-1