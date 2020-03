Nadal: Lidé bojující s koronavirem v první linii jsou hrdinové

Koronavirus už si vyžádal přes 16,5 tisíce obětí a nakazilo se téměř 400 tisíc lidí. Také ve Španělsku začala platit mimořádná opatření, jelikož země na Pyrenejském poloostrově má každodenně obrovský nárůst nakažených i mrtvých a hrozí jí, že dokonce překoná Itálii, kde je momentálně situace v Evropě podle čísel vůbec nejhorší.

I tenisové hvězdy proto musely do karantény a výjimkou není ani Rafael Nadal. "Zaprvé bych se chtěl všem omluvit, že jsem nebyl v poslední době na sociálních sítích příliš aktivní, ale tohle jsou pro nás všechny velmi těžké časy. Tahle situace na nás má obrovský dopad a všichni se snažíme dělat maximum, i když jsme převážně doma," řekl ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích.

Po krátkém vzkazu pro fanoušky se rozhodl poděkovat všem složkám, které se zákeřným koronavirem bojují v první linii, a označil je za hrdiny. "Chtěl jsem poděkovat všem doktorům, sestrám a zdravotnickému personálu, kteří nás ochraňují, také policejním složkám, armádě a všem, kteří přispívají k tomu, že se cítíme o něco bezpečněji. Právě oni podstupují největší riziko, že se nakazí, jsou to naši hrdinové. Obdivuju je a ještě jednou jim děkuju."

"Na závěr bych rád podpořil všechny rodiny i ty, kteří někoho kvůli koronaviru ztratily. Je těžké něco v tomhle náročném období vůbec říct, mohu jen říct, že je nám to všem líto a že věříme, že zase brzy začneme žít naše životy," vzkázal rodinám.

"Jsou tu ale i pozitiva. Jasně se ukazuje, že se lidstvo umí spojit, mnoho společností přispívá a podporuje ty, kteří to potřebují, a většina lidí dodržuje nařízená opatření - zůstávají doma a dělají všechno pro to, aby tahle příšerná pandemie byla co nejdříve za námi."