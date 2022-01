Nadal má už 19. rok po sobě alespoň jeden titul. V Melbourne neztratil ani set

Rafael Nadal od loňského června, kdy prohrál semifinále na Roland Garros, odehrál už jen srpnový turnaj ve Washingtonu. Poté kvůli problémům s pravou nohou sezonu ukončil.



Před sezonou 2022 odehrál oblíbený předvánoční exhibiční turnaj v Abú Zabí, ale prohrál s Andym Murraym i Denisem Shapovalovem a po návratu domů měl navíc pozitivní test na Covid-19.



Na první akci v nové roce ale přemožitele nepoznal a neztratil ani set. Na turnaji ATP 250 v Melbourne, kde startoval jako jediný hráč Top 20, mu stačilo třikrát potvrdit roli papírového favorita.



Po Litevci Ričardasi Berankisovi a Finu Emilu Ruusuvuorim si dnes poradil i s překvapením turnaje Maximem Cressym. 24letého Američana, který se do prvního finále na okruhu ATP dostal z kvalifikace, porazil 7-6 6-3.



Cressy mu byl nicméně rovnocenným soupeřem. V prvním setu odvrátil všech pět brejkbolů a v tie-breaku měl i setbol. V druhé sadě šel po třetím gamu do brejku, ale nepotvrdil ho a Nadal získal pět ze šesti posledních her.







"Vracím se po řadě výzev, co se týká zranění, takže nemůžu být šťastnější. Moc to pro mě znamená být zase zpátky na kurtu, navíc s touto trofejí v rukou," řekl Nadal.



35letý rodák z Mallorky si dnes zahrál 126. finále a připsal 89. titul. Minimálně jednu trofej získal dvacetinásobný grandslamový šampion už 19. sezonu po sobě počínaje rokem 2004.



Cressy měl až dosud na kontě jen sedm vyhraných zápasů na okruhu ATP a jedno čtvrtfinále. Tento týden své maximum výrazně vylepšil a může se těšit na premiérový posun do Top 100.

• ATP 250 MELBOURNE •

Austrálie, tv. povrch, 521.000 dolarů

středeční výsledky (09. 01. 2021) • Dvouhra - finále • Nadal (1-Šp.) - Cressy (USA) 7-6(6) 6-3 • Čtyřhra - finále • Koolhof/N. Skupski (1-Niz./Brit.) - Kúreší/Nědovjesov (6-Pák./Kaz.) 6-4 6-4