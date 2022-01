Nadal má za sebou suverénní vstup do Australian Open, Gironovi povolil jen sedm her

Rafael Nadal, který poprvé od sezony 2016 nezískal alespoň jeden grandslamový titul, v předchozí sezoně absolvoval pouhých sedm turnajů a loňský tenisový rok uzavřel už na začátku srpna po porážce s Lloydem Harrisem ve Washingtonu.

Na kurtech se znovu objevil až těsně před Vánoci na exhibiční akci v Abú Zabí, kde nestačil na Andyho Murrayho ani Denise Shapovalova a nakazil se covidem-19. Pětatřicetiletý Španěl se poté rozhodl vynechat týmový ATP Cup a na úvodní grandslam sezony Australian Open se raději připravoval na menším podniku ATP 250 přímo v Melbourne Parku. A nejspíše dobře udělal, protože si bez ztráty setu došel pro svůj 89. titul a teprve druhý na australské půdě.

Jediný předchozí získal na právě probíhajícím Australian Open (2009), kde se i letos řadí mezi největší favority a je jediným bývalým šampionem. Navíc poprvé v kariéře absolvuje grandslam, na kterém chybí Novak Djokovič i Roger Federer. Jeho šance na triumf po deportaci světové jedničky značně vzrostly.

