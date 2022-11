Nadal na Turnaji mistrů neuhrál set ani ve druhém zápase. Ze skupiny nepostoupí

Rafael Nadal se v lednu vrátil po zranění a nečekaně dominoval. Rekordman v počtu grandslamových trofejí dokonce zvládl úvodních 20 utkání, vyhrál Australian Open a French Open a první grandslamovou porážku okusil až na US Open. Ve druhé půlce sezony ovšem neustále laboruje se zdravím a po odstoupení ve Wimbledonu odehrál pouhých osm zápasů s bilancí 3-5.

V hale dokonce v tomto roce nezvládl ani jeden ze tří duelů, v Paříži byl nad jeho síly hned Tommy Paul a na probíhajícím Turnaji mistrů v Turíně jasně prohrál s oběma debutanty Taylorem Fritzem i Félixem Augerem-Aliassimem.

Šestatřicetiletý Španěl byl dnes lepší jen v úvodu utkání, ani jednu ze čtyř brejkbolových šancí však nevyužil, v osmém gamu trestuhodně zahodil náskok 40-0 na vlastním podání a téměř hodinový set ztratil. Další velké zaváhání na servisu předvedl ve třetí hře následujícího dějství, tentokrát ze stavu 40-15. Později se sice dostal k jedinému dalšímu brejkbolu, ale Auger-Aliassime jej s přehledem zlikvidoval a náskok už si pohlídal.

"Rafa měl v prvním i druhém setu spoustu šancí, ale když jsem potřeboval, hrál jsem svůj nejlepší tenis. To bylo strašně důležité. Zůstal jsem soustředěný až do konce, protože když se Rafa dostane na koně, jen tak z něj nesleze," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Auger-Aliassime, jenž nastřílel 15 es a odvrátil všech pět brejkbolů.



Auger-Aliassime ve svém prvním zápase v Turíně překvapivě nestačil na Ruuda, nicméně proti nezvykle chybujícímu Nadalovi skvělou halovou formu potvrdil a na synovce svého kouče na třetí pokus našel recept. Dvaadvacetiletý Kanaďan vylepšil svou bilanci na halových betonech na 26-5, v těchto podmínkách získal všechny čtyři trofeje a odehrál všech pět letošních finále.



Nadalovi pak večerní vítězství Caspera Ruuda nad Taylorem Fritzem sebralo poslední naději na semifinále.



"Jsou tady ale i pozitivní věci. Za poslední tři týdny jsem zvládl odehrát dva turnaje, to se mi dlouho nepodařilo," citovala Nadala agentura Reuters. "Jen potřebuji získat zpět sebevědomí, abych se dostal na nejvyšší úroveň. Samozřejmě nevím, jestli se na ni někdy dostanu. Ale udělám pro to všechno," dodal.



Nadal má ve sbírce 92 titulů, z toho 22 rekordních z grandslamů a 36 z turnajů Masters 1000, ale na podzim se mu v závěru sezony většinou nedaří. Podzimní 'tisícovkový' turnaj vyhrál pouze v roce 2005, kdy se ještě hrálo v hale v Madridu. V Šanghaji, Paříži ani na Turnaji mistrů nikdy netriumfoval.



Z 11 startů na Turnaji mistrů, na kterém několikrát chyběl kvůli zranění, je jeho maximem finále z let 2010 a 2013. Ze skupiny nepostoupil už popáté.



Dnešní porážkou přišel i o naději zakončit sezonu jako světová jednička. Tou bude jeho devatenáctiletý krajan Carlos Alcaraz, jenž se stane nejmladší jedničkou na konci roku od zavedení žebříčku v roce 1973.



Své účinkování na letošním Turnaji mistrů Nadal ukončí ve čtvrtek soubojem s již jistým vítězem Zelené skupiny Ruudem.