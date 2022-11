Ruud je na Turnaji mistrů opět v semifinále. Letos slaví už po druhém vystoupení

Casper Ruud letos vyhrál tři antukové turnaje ATP 250 (Buenos Aires, Ženeva, Gstaad), v Miami se poprvé dostal do finále turnaje Masters 1000 a na Roland Garros a US Open si zahrál první dvě grandslamová finále.



První velký triumf sice neslavil, ve světovém žebříčku se však vyšplhal až na post světové dvojky a podruhé se kvalifikoval na Turnaj mistrů. Loni navzdory úvodní porážce postoupil do semifinále, letos si místo mezi kvartetem nejlepších zajistil už po dvou zápasech. Do Turína přitom dorazil s mizernou bilancí 2-4 z posledních čtyř turnajů.

Statistiky zápasu

Ruud - Fritz 14 esa 15 3 dvojchyby 0 70 %

1. podání 'in' 62 %

88 %

úsp. 1. podání 87 %

50 %

úsp. 2. podání 50 %

32 winnery 32 23 nevyn. chyby 28 10/13 hra na síti 7/8 1/5 brejkboly 1/4 95 celkem bodů 87 čas: 2:10

Po nedělní výhře nad Félixem Augerem-Aliassimem si dnes poradil s dalším debutantem Taylorem Fritzem. Norský tenista porazil amerického soka v prvním vzájemném duelu 6-3 4-6 7-6.



Ruud v prvních třech gamech ztratil jen tři míčky, bleskově si vypracoval vedení 3-0 a náskok už nepustil. Fritz hru po pomalejším rozjedu vyrovnal a díky svému prvnímu brejku z desáté hry druhé sady vyrovnal.



Třetí dějství nenabídlo ani jeden brejk a rozhodnout musel tie-break. Norský tenista vedl už 5-1, ovšem Fritz po odvrácení dvou mečbolů vyrovnal na 6-6. Měl servis, ale ve výměně chyboval a Ruud následně na třetí pokus zápas ukončil.

FIGHTING THROUGH @casperruud98 beats Fritz 6-3 4-6 7-6 and books his spot in the semi-finals of the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/WjdYGg4qoZ — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2022



"Začal jsem dobře, jak jsem potřeboval. Na tomhle povrchu je těžké získat soupeřův servis, takže brzký brejk mi pomohl získat první set. Na konci v tie-breaku jsem vedl 5-1, ale Taylor na mě tlačil, já trochu váhal a hrozilo, že to otočí," komentoval Ruud.



"Měl jsem v závěru štěstí, když se míček dostal přes pásku. V sázce bylo hodně, oba jsme hráli o semifinále, takže jsme to měli v hlavách. Nakonec rozhodlo pár míčků a jsem moc rád, že jsem uhrál ten poslední a postoupil do semifinále," usmíval se spokojený Nor.







Ruud získal všech devět titulů na akcích nejnižší kategorie ATP 250, osmkrát slavil na antuce. Na severu Itálie bude usilovat o první halové finále proti jednomu ze čtveřice Novak Djokovič, Andrej Rubljov, Daniil Medveděv a Stefanos Tsitsipas.



"Vím, že tady v každém zápase musím předvést své maximum. Vyhrál jsem už dva těžké ti-breaky, takže jsem měl i štěstí. V poslední době cítím, že mi fungujou nohy. Jsem rychlý, hbitý. Zápasy a výhry proti dobrým hráčům mi navíc dodávají sebedůvěru," uvedl nejlepší norský tenista v historii.



Ruud už má jisté 1. místo v Zelené skupině a vlastním úspěchem připravil Rafaela Nadala o teoretickou naději na postup. Právě se španělským tenistou, který odpoledne nestačil na Félixe Augera-Aliassimea a ještě neuhrál ani set, zakončí boje ve skupině.



"Asi ten zápas bud brát jako každý jiný. Jen nebudu riskovat nějaké zranění v krkolomných pozicích, nepůjdu do toho bezhlavě. Každopádně je příjemné vědět, že bez ohledu na výsledek postoupím. Doufám, že z toho něco vytěžím a uvidíme, jak na tom bude Rafa," dodal Ruud.



25letý Fritz, který letos vyhrál tři turnaje včetně domácího Masters v Indian Wells a na podzim se poprvé v kariéře posunul do Top 10, si o druhé místo ve skupině zahraje ve čtvrtek v přímém souboji dvou nováčků s Augerem-Aliassimem (h2h 1-0).