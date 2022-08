Nadal na US Open zvládl i pošestnácté první kolo. Letos poprvé začal prohraným setem

Rafael Nadal si v červenci cestou do semifinále Wimbledonu natrhl břišní sval a kvůli zranění nenastoupil k boji o finále. Před US Open stihl jediný přípravný turnaj a v Cincinnati vypadl hned po svém úvodním vystoupení s pozdějším šampionem Chorvatem Bornou Čoričem.



Vstup do US Open, na kterém se představil poprvé od triumfu před třemi lety, ale zvládl. S 21letým Australanem Rinkym Hijikatou, který si díky divoké kartě odbýval premiéru v hlavní soutěži grandslamu a teprve potřetí čelil hráči Top 100, sice prohrál úvodní set, ale postupně se dostal do tempa a po více jak třech hodinách hry zvítězil 4-6 6-2 6-3 6-3.



Majitel rekordních 22 grandslamových trofejí ve dvouhře mužů tak na grandslamech vyhrál i 18. letošní zápas. V New Yorku se snaží navázat na triumfy z Australian Open a Roland Garros.



Na US Open 36letý Španěl startuje pošestnácté a také tentokrát začal vítězstvím, byť poprvé nedokázal vyhrát úvodní set.







Ve druhém kole šampion z let 2010, 2013, 2017 a 2019 narazí na Fabia Fogniniho. S o rok mladším Italem vede ve vzájemné bilanci 13-4, jediné střetnutí na US Open před sedmi lety vyhrál Fognini po obratu z 0-2 na sety.



Podobnou otočku 35letý Fognini předvedl i na úvod letošního ročníku, když udolal 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 Aslana Karaceva. Vyhrát zápas po ztrátě prvních dvou setů dokázal podeváté v kariéře, z toho počtvrté na US Open.







Vítězně vstoupil do turnaje třetí nasazený Carlos Alcaraz. Devatenáctiletý španělský talent, jenž vloni při své premiéře v hlavní soutěži došel do čtvrtfinále, vyhrál úvodní dva sety nad Argentincem Sebastiánem Báezem 7-5, ve třetí sadě Argentinec za stavu 0-2 kvůli zranění duel skrečoval.



"Nikdo nechce, aby zápas skončil takhle. Sebastian je skvělý hráč, bojoval až do posledního míčku," řekl Alcaraz.



Bývalý osmý hráč světa Jack Sock třetí kolo na domácím US Open neobhájí a zkomplikoval si mu návrat do Top 100. Devětadvacetiletý Američan sice v úvodním kole vyhrál nad nasazeným Argentincem Diegem Schwartzmanem první dva sety a byl blízko prvnímu skalpu hráče Top 20 od Turnaje mistrů 2017, ale pak ho začaly výrazně limitovat bolesti zad a zápas za stavu 6-2 7-5 0-6 a 0-1 vzdal.



Denis Shapovalov se na úvod turnaje nadřel na postup přes Marca-Andreu Hüslera. Herně i výsledkově se trápící Kanaďan zvítězil nad Švýcarem debutujícím na newyorském grandslamu až po třech hodinách 2-6 6-4 6-4 3-6 6-1.



Nečekaně pět setů potřeboval jedenáctý nasazený Ital Jannik Sinner, jenž až po třech a půl hodinách zdolal 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 Němce Daniela Altmaiera. Ve čtvrtek se loňský osmifinalista premiérově utká s domácím Christopherem Eubanksem.



Také Andrej Rubljov se v úvodním kole nečekaně nadřel. Až po téměř čtyřech hodinách boje udolal 7-6(5) 6-3 3-6 4-6 6-4 antukového specialistu a finalistu poslední generálky Srba Lasla Djereho. V dalším zápase nastoupí proti Korejci Soonwoo Kwonovi (h2h 3-0).



Adrian Mannarino před pár dny ve Winston-Salemu slavil svůj druhý triumf na turnajích ATP, ale na US Open překvapivě ztroskotal hned v prvním kole a neuhrál přitom ani set. Francouzský veterán prohrál 3-6 4-6 4-6 s nizozemským kvalifikantem Gijsem Brouwerem, který debutuje v hlavních soutěžích grandslamů.

• US OPEN 2022 •

USA / New York, tv. povrch, 60.100.000 dolarů

úterní výsledky (30. 08. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Evans (20-Brit.) - Veselý (ČR) 6-4 6-1 6-1 Nadal (2-Šp.) - Hijikata (Austr.) 4-6 6-2 6-3 6-3 Alcaraz (3-Šp.) - Báez (Arg.) 7-5 7-5 2-0 / skreč B. Norrie (7-Brit.) - Paire (Fr.) 6-0 7-6(1) 6-0 Hurkacz (8-Pol.) - Otte (Něm.) 6-4 6-2 6-4 Rubljov (9-) - Djere (Srb.) 7-6(5) 6-3 3-6 4-6 6-4 Sinner (11-It.) - Altmaier (Něm.) 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 Schwartzman (14-Arg.) - Sock (USA) 3-6 5-7 6-0 1-0 / skreč S. Čilič (15-Chorv.) - Marterer (Něm.) 6-3 6-2 7-5 Dimitrov (17-Bulh.) - Johnson (USA) 6-3 6-2 6-2 Shapovalov (19-Kan.) - Hüsler (Švýc.) 2-6 6-4 6-4 3-6 6-1 Tiafoe (22-USA) - Giron (USA) 7-6(0) 6-4 6-3 Čorič (25-Chorv.) - Couacaud (Fr.) 6-2 7-6(5) 3-6 4-6 7-5 Musetti (26-It.) - Goffin (Belg.) 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6(9) Rune (28-Dán.) - Gojowczyk (Něm.) 6-2 6-4 7-6(5) Kecmanovič (32-Srb.) - Tien (USA) 3-6 6-1 6-3 6-3 Gasquet (Fr.) - Daniel (Jap.) 6-4 6-7(1) 6-2 6-2 Nakashima (USA) - Kotov (-) 7-6(4) 6-2 6-2 J. Sousa (Portug.) - McDonald (USA) 1-6 7-6(4) 7-6(4) 6-3 Isner (USA) - Delbonis (Arg.) 6-3 6-1 7-5 Duckworth (Austr.) - O'Connell (Austr.) 4-6 7-6(0) 6-2 6-3 Coría (Arg.) - T. Griekspoor (Niz.) 7-5 6-4 6-3 Soonwoo Kwon (Korea) - Verdasco (Šp.) 6-2 6-7(4) 6-3 6-3 Eubanks (USA) - Martínez (Šp.) 7-5 6-3 7-6(3) Brooksby (USA) - Lajovič (Srb.) 6-2 6-0 3-0 / skreč L. Ramos (Šp.) - Gombos (SR) 6-3 6-4 7-5 Brouwer (Niz.) - Mannarino (Fr.) 6-3 6-4 6-4 Ivaška (-) - Querrey (USA) 4-6 6-4 7-6(8) 6-3 Fognini (It.) - Karacev (Rus.) 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4