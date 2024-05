Nadal odehraje očekávaný šlágr se Zverevem, zabojují také Vondroušová, Nosková a Plíšková

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku French Open vstoupí do antukového grandslamu další tři české naděje. Bývalá finalistka Markéta Vondroušová se utká s Rebekou Masárovou, Linda Nosková se pokusí potvrdit roli favoritky proti Harriet Dartové a Karolína Plíšková vyzve Elinu Svitolinovou. Tahákem pondělního programu je souboj mezi 14násobným šampionem Rafaelem Nadalem a jedním z největších favoritů Alexanderem Zverevem. Světová jednička Iga Šwiateková zahájí obhajobu loňského titulu.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 27. 5.

Češi v akci

Vondroušová (5-ČR) - Masárová (Šp.) | Court Simonne-Mathieu (11:00 SELČ)

Plíšková (ČR) - Svitolinová (15-Ukr.) | Court Suzanne-Lenglen (16:30 SELČ)

Nosková (27-ČR) - Dartová (Brit.) | Court 4 (16:30 SELČ)



Šlágr dne

Zverev (4-Něm.) - Nadal (Šp.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)



Obhajoba titulu

Šwiateková (1-Pol.) - Jeanjeanová (Fr.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Očekávaný šlágr Nadala se Zverevem

Asi bychom musel v historii pořádně zapátrat, abychom našli antukový zápas, v němž byl král tohoto povrchu Rafael Nadal takto výrazným kurzovým outsiderem. Možná tak na začátku své kariéry. Se 14 triumfy nejúspěšnějšího hráče French Open by bylo bláhové podcenit, obzvláště v jeho svatostánku. Po loňském zranění kyčle sice už není stejným hráčem, nicméně stále má svou kvalitu. A dá se očekávat, že v areálu Rolanda Garrose předvede mnohem lepší výkon než na generálkách, které se mu příliš nepovedly.

Majitel 22 grandslamových trofejí schytal do prvního kola těžký kalibr v podobě jednoho z největších favoritů Alexandera Zvereva. Němec přijel po triumfu na Masters v Římě a pokusí se vylepšit svou bilanci 3:7 se španělskou legendou. Na antukových turnajích se potkali pětkrát, Zverev měl navrch pouze v Madridu 2021, kde jsou mnohem rychlejší podmínky.

Další tři české naděje v akci

Hned na úvod programu nastoupí na třetím největším dvorci Markéta Vondroušová. Nasazená pětka a finalistka ročníku 2019 nemá letos dobrou formu, ale úvodní kolo s Rebekou Masárovou by měla zvládnout. Soupeřku deklasovala loni na halovém podniku v Linci a bezproblémové vítězství se očekává i tentokrát.

Ve druhém kole by neměla chybět ani Linda Nosková. Nasazená teenagerka bude čelit Harriet Dartové, pro kterou je antuka jasně nejslabším povrchem. Favorizované Češce se sice v posledních měsících nedařilo, ale měla by mít navrch a vyrovnat své maximum v areálu Rolanda Garrose.

Nejtěžší to má rozhodně Karolína Plíšková. Loni vypadla na French Open v prvním kole se Sloane Stephensovou a těžký los pro úvodní zápas vyfasovala i tentokrát, a sice nasazenou patnáctku a loňskou čtvrtfinalistku Elinu Svitolinovou. Bývalá světová jednička spadla po parádním únoru do další krize a je výraznou outsiderkou. Ukrajinka vyhrála poslední čtyři souboje a může srovnat vzájemnou bilanci na 5:5.

Šwiateková začne obhajobu

Světová jednička Iga Šwiateková je jasnou favoritkou letošního French Open. Vítězka posledních dvou ročníků zahájí obhajobu loňského triumfu a útok na už čtvrté prvenství v tomto dějišti proti domácí kvalifikantce Leolii Jeanjeanové. Polka by měla zapsat suverénní vstup do turnaje a nebylo by překvapením, kdyby Francouzce nadělila alespoň jednoho kanára.

Pondělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Vickeryová (USA) - Jabeurová (8-Tun.)

2. Šwiateková (1-Pol.) - Jeanjeanová (Fr.)

3. Zverev (4-Něm.) - Nadal (Šp.)

4. Monfils (Fr.) - Seyboth Wild (Braz.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Eubanks (USA) - Sinner (2-It.)

2. Fucsovics (Maď.) - Tsitsipas (9-Řec.)

3. Gauffová (3-USA) - Avdejevová (-)

4. Plíšková (ČR) - Svitolinová (15-Ukr.)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Vondroušová (5-ČR) - Masárová (Šp.)

2. Arnaldi (It.) - Fils (29-Fr.)

3. Sakkariová (6-Řec.) - Gračovová (Fr.)

4. Köpfer (Něm.) - Medveděv (5-)



COURT 4 (od 11:00 SELČ)

1. Potapovová (-) - Rachimovová (-)

2. Kovalík (SR) - Giron (USA)

3. Misolic (Rak.) - Virtanen (Fin.)

4. Nosková (27-ČR) - Dartová (Brit.)

