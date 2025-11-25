Nadal rok po odchodu do důchodu: To, co najdete ve sportu, se jinde hledá těžko
Nadalova více než dvě dekády dlouhá a veleúspěšná kariéra skončila loni na konci listopadu na domácí půdě v Málaze, když tým Španělska prohrál v Davisově poháru s Nizozemskem. Právě v tomto klání odehrál majitel 22 grandslamových trofejí svůj poslední singlový zápas kariéry.
Od té doby už se nemusí soustředit na vrcholové výkony a více času tráví s rodinou. Zahrát si chodí jen občas v rámci jeho tenisové akademie. "Hrál jsem s Ealou 45 minut, požádali mě, abych hrál, a já jsem to rád udělal. Pokud nemusím běhat, tak mi to nevadí," prozradil s úsměvem legendární Španěl v rozhovoru pro Moviestar+. Právě Filipínka je jednou z jeho nejnadějnějších hráček, aktuálně je v TOP 50 žebříčku a letos zazářila postupem do semifinále v Miami.
Antukový král promluvil také o tom, co ho na odchodu do důchodu těší a co ho naopak trápí. "Získal jsem klid, necítím tu každodenní zodpovědnost za výkon…Špatné je, že skončila etapa, která pro mě byla mimořádně krásná a vzrušující. Něco, pro co jsem byl skutečně vášnivý, je pryč: soutěžení na nejvyšší úrovni."
Dodal také, že v něm stále zůstává adrenalin. "Myslím, že ho v životě nahradím spoustou jiných věcí, které mohou být v mnoha ohledech i lepší, ale to, co najdete ve sportu, se jinde hledá těžko." Nadal však určitě bude podobně jako ka své kariéře bude přistupovat i k rodičovství. V srpnu se svou manželkou Mery totiž přivítali druhého syna Miquela.
Jako člen legendární Big Three zavzpomínal, jaké to bylo, když společně s Federerem a Djokovičem kralovali mužskému okruhu. "Přišli jsme po Samprasovi, který měl 14 grandslamů. My tři jsme nikdy neměli prostor na odpočinek. Měli jsme ty nejvyšší nároky. Nikdy jsme se nepřestali navzájem posouvat. Nebyl žádný prostor na to, abychom rušili turnaje. To dělalo naši éru tou nejlepší," odůvodnil konkurenci mezi třemi nejlepšími hráči historie. "Vždycky jsme byli v posledních kolech a bojovali o ty nejdůležitější turnaje. Nemyslím si, že by to jeden z nás dokázal sám," dodal.
Odpověděl i na to, jak se tenis v posledních letech změnil. "Nemyslím si, že se toho změnilo mnoho. Svět se vyvíjí a herní styly se trochu mění. Teď se hraje silněji, podává se rychleji. Ale pořád věřím v intuici. Ne v to, když někdo hraje jako robot, který se snaží hádat ze statistik. Mluvil jsem o tom i s Federerem a on sám přiznal, že neměl rád, když měl příliš mnoho informací," prozradil svůj názor.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Už navždy budeš pre mňa športovec číslo 1.