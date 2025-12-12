Nadal se po operaci "odhlásil" z Australian Open. Virální příspěvek pobavil tenisový svět
Nadal řešil během své kariéry spoustu zranění a bohužel není stoprocentně fit ani rok poté, co oficiálně ukončil svou veleúspěšnou jízdu ve světě profesionálního tenisu. V tomto týdnu podstoupil v Barceloně operaci pravé ruky kvůli osteoartróze.
"Musel jsem na operaci ruky, protože s tímto problémem jsem bojoval dost dlouho. Snad budu brzy v pořádku," informoval Nadal své fanoušky v příspěvku na sociálních sítích. Ten však začal větou, která se pak stala virální.
"Vypadá to, že Australian Open 2026 si asi nezahraju, co?" napsal a přidal vysmátý emotikon. Příspěvek má jen na sociální síti X přes milion zobrazení a psal o něm například web tennis.com nebo samotná Asociace tenisových profesionálů. Na Instagramu posbíral už skoro 400 tisíc reakcí a téměř sedm tisíc komentářů.
Nadal během své kariéry vybojoval 22 grandslamových trofejí a patří k nejúspěšnějším hráčům v tenisových dějinách. Kariéru definitivně ukončil loni na listopadovém finálovém turnaji Davisova poháru.
Jeho další působení zastavilo hlavně vážné zranění kyčle. Brzy by se ale mohl na tenisových kurtech zase objevit. Jeden z jeho největších rivalů Roger Federer totiž odhalil, že chystá sérii exhibičních zápasů právě se Španělem, který s tímto plánem souhlasí.
Nadal souhlasí s plánem Federera
