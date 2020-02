Nadal si v Acapulku poradil s Andújarem, obhájce titulu Kyrgios vzdal a kritizoval diváky

Rafael Nadal se včera představil poprvé od Australian Open, na kterém před měsícem vypadl ve čtvrtfinále s Dominicem Thiemem. V Acapulku, kde triumfoval v letech 2005 (ještě na antuce) a 2013, začal výhrou 6-3 6-2 nad krajanem Pablem Andújarem.



Do turnaje Nadal vstoupil prohraným servisem, od stavu 0-2 ale získal pět gamů v řadě a měl tři setboly. Sice je nevyužil, ale vzápětí sadu bez potíží dopodával. Druhé dějství už měl plně pod kontrolou, byť ještě jednou neudržel servis.



"Nebyl to zrovna ideální výkon, ale myslím, že na konci zápasu už to bylo docela solidní. Byl to první zápas po delší době, takže musím být spokojený," řekl Nadal, jenž zahrál 26 winnerů a 23 nevynucených chyb.



Třiatřicetiletý Španěl má tento týden teoretickou šanci zabojovat o návrat do čela světového žebříčku. Potřebuje k tomu získat titul a zároveň současná jednička Novak Djokovič v Dubaji nesmí postoupit do semifinále.



Loni Nadal v Acapulku vypadl už ve druhém kole po parádní třísetové bitvě Nickem Kyrgiosem, který turnaj nakonec vyhrál. Titul však letos neobhájí, neboť nedohrál hned svůj úvodní zápas.



Čtyřiadvacetiletý Australan vzdal po prohraném prvním setu (3-6) Francouzi Ugu Humbertovi kvůli zranění levého zápěstí. To ho trápí už delší dobu, minulý týden kvůli němu nehrál v Delray Beach. V Mexiku to i vzhledem k loňskému úspěchu zkusil, ale brzy pochopil, že vzhledem k limitu není konkurenceschopný.



Kyrgios se po skreči dočkal od diváků pískotu a na tiskové konferenci pak na jejich adresu nešetřil kritikou. Fanoušky obvinil mimo jiné z nedostatku respektu.



"Nejsem v pořádku. Chtěl jsem přijet, snažil jsem se hrát," stěžoval si na tiskové konferenci, na níž nešetřil sprostými slovy. "Propagoval jsem turnaj v médiích, pomáhal jsem. Snažil jsem se dát fanouškům trochu tenisu a dostanu jen neúctu?" zlobil se známý bouřlivák.







Vůbec v Acapulku nenastoupil Reilly Opelka. Dvaadvacetiletý Američan, který v neděli v Delray Beach získal svůj druhý titul, se omluvil kvůli zranění nohy. Jeho náhradník Japonec Taro Daniel pak podlehl ve třech setech Soon Woo Kwonovi z Jižní Koree.



V prvním zápase od Australian Open nezaváhal druhý nasazený Alexander Zverev. V Acapulku německý finalista loňského ročníku začal výhrou 7-6 6-1 nad Tchajwancem Jasonem Jungem a zajistil si druhé kolo proti Američanu Tommymu Paulovi.



Vítězně začal také šampion z roku 2014 Grigor Dimitrov. Formu hledající bulharský tenista si poradil 6-3 6-3 s Bosňanem Damirem Džumhurem, kterého porazil i v pátém vzájemném utkání. O první letošní čtvrtfinále si Dimitrov zahraje s Francouzem Adrianem Mannarinem (h2h 1-0).

• ATP 500 ACAPULCO •

Mexiko, tv. povrch, 2.000.845 dolarů

úterní výsledky (25. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Nadal (1-Šp.) - Andújar (Šp.) 6-3 6-2 A. Zverev (2-Něm.) - Jung (Tchaj-wan) 7-6(6) 6-1 Auger-Aliassime (4-Kan.) - Bolt (Austr.) 6-3 7-6(5) Isner (5-USA) - M. Zverev (Něm.) 6-3 7-6(4) Humbert (Fr.) - Kyrgios (6-Austr.) 6-3 skreč K. Dimitrov (7-Bul.) - Džumhur (Bosna) 6-3 6-3 Lajovič (8-Srb.) - Johnson (USA) 6-7(5) 6-4 6-3 Martínez (Šp.) - Albot (Mold.) 6-3 6-2 Soon Woo Kwon (Korea) - Daniel (Jap.) 6-2 2-6 6-3 Fritz (USA) - Millman (Austr.) 7-5 3-6 6-1