Nadal stále není fit, z Dauhá i Dubaje se omluvil

Informace to není překvapivá, ale nyní je oficiální. Nadal má za sebou nejhorší vstup do sezony v kariéře, v United Cupu nenašel recept na Camerona Norrieho ani Alexe de Minaura, ačkoli proti oběma vedl o set, a obhajobu na Australian Open zakončil již ve druhém kole, ve kterém si přivodil zranění levé kyčle.

Po odletu z Austrálie se vydal do Barcelony a další vyšetření potvrdila, že bude mimo hru šest až osm týdnů. Šestatřicetiletý Španěl by se tak mohl vrátit nejdříve na březnových podnicích Masters v Indian Wells a Miami. Pokud by neobhajoval finále v kalifornské poušti, mohl by poprvé od dubna 2005 vypadnout z Top 10 žebříčku, v níž figuruje rekordních více než 900 týdnů. Začátek antukového jara by ovšem zmeškat neměl, už teď podle organizátorů přislíbil účast na dubnovém Masters v Monte Carlu.

Majitel 22 grandslamových trofejí se trápí zdravotně už několik měsíců, konkrétně po 14. triumfu na French Open. Ve Wimbledonu kvůli zranění břišního svalu nenastoupil k semifinále a od té doby prohrál 8 ze 13 zápasů.

Turnaj v Dauhá startuje za pár dní a do Kataru mají dorazit Andrej Rubljov, Félix Auger-Aliassime, Daniil Medveděv či Alexander Zverev. V Dubaji se bude hrát o týden později a herní pole vede úřadující vítěz Australian Open a světová jednička Novak Djokovič.