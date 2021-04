Nadal v Monte Carlu prohrál čtvrtfinále s Rubljovem, dohrál i obhájce titulu Fognini

Rafael Nadal letos odehrál teprve druhý turnaj a opět vypadl ve čtvrtfinále. Po Australian Open, po kterém kvůli bolestem zad dva měsíce nehrál, se do semifinále nedostal ani na svém oblíbeném povrchu v Monte Carlu.



V prvních dvou zápasech 34letý Španěl nedal šanci Federicu Delbonisovi a Grigoru Dimitrovovi, s nimiž ztratil dohromady pouhých pět gamů, v dnešním čtvrtfinále ale nestačil na ve formě hrajícího Andreje Rubljova.



Nadal v zápase přišel sedmkrát o podání, spáchal 36 nevynucených chyb a po dvou a půl hodinách boje prohrál 2-6 6-4 2-6. O dvanáct let mladší Rus se ve třetím vzájemném duelu a prvním na soupeřově oblíbené antuce dočkal prvního vyhraného setu a nakonec i zápasu.



Rubljov mohl zápas ukončit mnohem rychleji, jenže za stavu 6-2 a 3-1 nevyužil ani jeden ze tří brejkbolů a další neproměnil za stavu 4-2. Nadal se pak ziskem čtyř her v řadě vrátil do hry, v rozhodujícím dějství mu ale došla energie. První brejk ještě smazal, ale od stavu 1-1 velmi rychle prohrál čtyři gamy a na další zvrat už neměl.



• ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO •

Francie, antuka, 2.460.585 eur

páteční výsledky (16. 04. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Rubljov (6-Rus.) - Nadal (3-Šp.) 6-2 4-6 6-2 Tsitsipas (4-Řec.) - Davidovich (Šp.) 7-5 skreč D. Evans (Brit.) - Goffin (11-Belg.) 5-7 6-3 6-4 Ruud (Nor.) - Fognini (15-It.) 6-4 6-3