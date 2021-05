Nadal v Římě začal výhrou nad Sinnerem. Postoupili i Zverev, Tsitsipas a Thiem

Rafael Nadal ze tří letošních turnajů na antuce vydoloval pouze jeden titul a to ještě v Barceloně, kde musel třikrát do tří setů a ve finále odvracet mečbol.



Dnes vykročil za jubilejním 10. titulem na a Masters 1000 v Římě, kde svedl více než dvouhodinový souboj s domácím talentem Jannikem Sinnerem. Ani ve druhém vzájemném duelu s devatenáctiletým Italem neztratil set, ale na vítězství se pořádně nadřel.



V prvním setu musel dvakrát dohánět manko brejku, ve druhém dokonce prohrával 2-4. Ale ztrátu vždy nakonec smazal a zvítězil 7-5 6-4. Úvodní sadu ukončil až při sedmém setbolu, zápas pak uzavřel při třetím mečbolu.



Statistiky zápasu

Sinner - Nadal 1 esa 0 2 dvojchyby 1 54 %

1. podání 'in' 49 %

60 %

úsp. 1. podání 70 %

44 %

úsp. 2. podání 55 %

22 winnery 25 26 nevyn. chyby 21 2/10 hra na síti 7/10 3/4 brejkboly 5/15 čas: 2:10

"Byl to pro mě pozitivní zápas. Po Madridu pro mě bylo důležité dobře začít a myslím, že to pro mě dnes bylo pozitivní vystoupení," hodnotil Nadal, který měl celkem 15 brejkbolů. "Byl to hodně těžký zápas, je to pro mě cenné vítězství."



V osmifinále se 34letý Španěl utká stejně jako před třemi lety s Kanaďanem Denisem Shapovalovem (h2h 2-1), který si poradil s domácím Stefanem Travagliou.



Stefanos Tsitsipas přehrál 7-5 6-2 zkušeného Chorvata Marina Čiliče a oplatil mu čtyři roky starou porážku z Tokia.



"Věděl jsem, že má skvělý servis. Často si mě dokázal dobře rozpohybovat, je těžké se jeho hře přizpůsobit. Chvíli mi to trvalo. Ale byl jsem trpělivý a hrál to, co jsem potřeboval. Ale věřím, že to ještě nebyl vrchol mé hry, že mohu hrát ještě lépe," komentoval Tsitsipas.



22letý Řek, který před měsícem triumfoval v Monte Carlu, si o čtvrtfinále zahraje v souboji hráčů Top 10 s Matteem Berrettinim (h2h 2-0). Italský tenista, který v neděli prohrál finále na Masters v Madridu, si poradil 6-4 6-2 s Australanem Johnem Millmanem.



Nezaváhal ani šampion z Madridu Alexander Zverev. Německý šampion z roku 2017 přehrál dvakrát 6-2 Bolívijce Huga Delliena a znovu po týdnu se může chystat na souboj s Japoncem Keiem Nišikorim (h2h 3-1).



Problémy měl čtvrtý nasazený Dominic Thiem, který prohrával už 3-6 1-3 a hrozilo mu, že v Římě potřetí v řadě svůj úvodní zápas nezvládne. Nejlepší rakouský tenista ale nakonec s Mártonem Fucsovicsem nezaváhal a po vyhraném tie-breaku maďarskou jedničku dorazil "kanárem".



V osmifinále se dvojnásobný finalista French Open Thiem utká s domácím Lorenzem Sonegem, který postoupil přes krajana Gianlucu Magera.







Aslan Karacev v rámci letošního antukového jara porazil světovou jedničku Novaka Djokoviče a dnes v Římě si vyšlápl i na druhého hráče světa Daniila Medveděva. Svého na antuce se trápícího krajana porazil hladce 6-2 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0. O premiérové čtvrtfinále na Masters si 27letý Rus zahraje s Američanem Reillym Opelkou.



Federico Delbonis se před týdnem v Madridu z kvalifikace dostal do svého prvního osmifinále na Masters po více než čtyřech letech a to samé se mu povedlo v Římě, kde dnes smetl 6-2 6-1 belgického favorita Davida Goffina.



O své největší čtvrtfinále bude 30letý Argentinec, který má letos na antuce bilanci 19-5, bojovat proti Kanaďanu Félixu Augerovi-Aliassimemu.