Nadal ve Washingtonu prohrál s Harrisem. Jihoafričan si připsal nejcennější skalp

Rafael Nadal na prvním turnaji od porážky v semifinále Roland Garros, po kterém vynechal Wimbledon i olympijské hry v Tokiu a odpočíval, odehrál překvapivě jen dva zápasy.



Při své premiéře na podniku ATP 500 ve Washingtonu nejprve zdolal po tříhodinovém boji aktuálně až 192. hráče světa Jacka Socka a o 24 hodin později nestačil na světovou padesátku Lloyda Harrise.



35letý Španěl prohrál v prvním vzájemném duelu s o 11 let mladším Jihoafričanem 4-6 6-1 4-6. Zatímco Harris nastřílel v zápase 16 es, Nadal se svým servisem spokojený nebyl. Jednou zaváhal v prvním setu a podruhé v poslední hře zápasu.



"Poslední game jsem odehrál špatně. Podání mi vůbec nefungovalo, jak by mělo," uznal Nadal. V následujících dvou týdnech má v plánu startovat na turnajích Masters 1000 v Torontu a Cincinnati.



Harris si proti bývalé světové jedničce a dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi připsal teprve druhý skalp hráče Top 10. Ten první slavil letos v Dubaji proti Rakušanu Dominicu Thiemovi.







Ve čtvrtfinále se 24letý Harris utká s Keiem Nišikorim. Japonský tenista po obratu zdolal 3-6 6-3 6-3 ve formě hrajícího Brita Camerona Norrieho.



Ve třetím kole se rozloučil i druhý nasazený Félix Auger-Aliassime. Kanaďan, jenž v neděli oslaví 21. narozeniny, podlehl 3-6 4-6 stejně starému Američanovi Jensonu Brooksbymu.



Brooksby se ve svém druhém a dosud největším čtvrtfinále, do kterého se dostal bez ztráty setu přes Andersona, Tiafoea a Augera-Aliassimeho, utká s Australanem Johnem Millmanen (h2h 0-1).



V dalším duelu hráčů ATP NextGen uspěl Jannik Sinner, který ve dvou tie-breacích vyřadil deblového parťáka Sebastiana Kordu z USA. O semifinále se 19letý Ital utká s dalším Američanem Stevem Johnsonem.

• ATP 500 WASHINGTON •

USA, tv. povrch, 2.046.340 dolarů

čtvrteční výsledky (05. 08. 2021) • Dvouhra - osmifinále • Harris (14-JAR) - Nadal (1-Šp.) 6-4 1-6 6-4 Brooksby (USA) - Auger-Aliassime (2-Kan.) 6-3 6-4 Sinner (5-It.) - Korda (12-USA) 7-6(3) 7-6(3) Nišikori (Jap.) - Norrie (7-Brit.) 3-6 6-3 6-3 Millman (11-Austr.) - Opelka (8-USA) 6-3 7-6(4) McDonald (USA) - Ivaška (Běl.) 6-4 6-4 Johnson (USA) - Berankis (Lit.) 6-2 6-1 Kudla (USA) - Nakashima (USA) 3-6 7-6(3) 6-4