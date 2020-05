Nadalovi se do živého vysílání s Kyrgiosem nechce. Proč antukový král nabídku odmítá?

Usmíření mezi Rafaelem Nadalem a Nickem Kyrgiosem se zřejmě zatím nekoná. Rozhlasová a televizní společnost BBC totiž vyzvala k jejich společnému živému vysílání na Instagramu a zatímco Kyrgios souhlasil, Nadalovi se do toho evidentně nechce. Jak antukový král své odmítnutí odůvodnil?

BBC vybrala dvě zajímavé dvojice pro živá vysílání, nejprve Cristiana Ronalda a Lionela Messiho a následně Nadala s Kyrgiosem. Zatímco Kyrgios před týdnem přímo pod příspěvek napsal: "Rafo, pojďme to udělat. Já jsem připraven.", Nadalovi se možný nápad na usmíření jejich neshod poslední doby nezamlouvá.

"Proti živému vysílání s Nickem nic nemám, ale je mezi námi generační rozdíl, asi by pro něj bylo zábavnější udělat to s některým ze svých vrstevníků nebo někým, kdo má blíže k jeho stylu života," vzkázal 33letý Nadal svému o osm let mladšímu kolegovi. Kyrgios přitom v dohledné době absolvuje živé vysílání s 32letým Andym Murraym.

Začátek neshod by se mohl datovat k únoru loňského roku, kdy Kyrgios ve druhém kole na turnaji v mexickém Acapulku odvrátil mečboly a nakonec si došel pro titul. Zápas se neobešel bez excesů australského bouřliváka, za které ho Nadal pokáral.

Antukový král Kyrgiose kritizoval za nedostatek respektu. Australský bouřlivák o pár měsíců později Nadala označil za nafoukaného hráče, který neumí prohrávat. Po pár týdnech se tenisté střetli na posvátném pažitu ve Wimbledonu, kde Kyrgios svého soka úmyslně trefil.