Nadalovy nejpamátnější zápasy #10: Obrat na poslední chvíli a předposlední grandslamový triumf

29.11.

Fonseca zkompletoval obsazení Next Gen ATP Finals

Turnaj mistrů do 20 let dnes poznal posledního z osmi účastníků. Brazilec Joao Fonseca doplnil Jakuba Menšíka, Arthura Filse, Alexe Michelsena, Juncheng Shanga, Learnera Tiena, Lucu Van Asscheho a Nisheshe Basavareddyho. Next Gen ATP Finals je na programu od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě.