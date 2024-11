Nadalovy nejpamátnější zápasy #1: Skalp amerického bombarďáka a první daviscupový triumf

Rafael Nadal (38) definitivně pověsil raketu na hřebík. Tenisové kurty opustila jedna z největších sportovních ikon, majitel 22 grandslamových trofejí, antukový král, bývalý lídr žebříčku, zástupce Big Three a jeden z nejlepších tenistů v historii. Během následujících dnů vzpomeneme na 10 nejpamátnějších zápasů legendárního Španěla, které vybrala ATP.

#1: Finále Davis Cupu 2004, Nadal – Roddick

V polovině roku 2004 slavil Nadal teprve 18. narozeniny a už v tak mladém věku na sebe dokázal upozornit. Ve třetím kole březnového Masters v Miami šokoval snadnou výhrou nad Rogerem Federerem a v půlce srpna na antuce v polských Sopotech urval první ze svých 92 triumfů na nejvyšším okruhu.

Průlomový moment však přišel až v jeho posledním zápase sezony, a sice na začátku prosince v Davis Cupu.

Ve finále nejprestižnější mužské týmové soutěže se musel vypořádat s americkým bombarďákem Andym Roddickem, a to před zraky 27 000 diváků uvnitř Estadio La Cartuja (dříve Estadio Olímpico de la Cartuja) na domácí půdě ve španělské Seville. Roddick byl tehdy světovou dvojkou a o pár měsíců dříve na US Open nadělil Nadalovi kanára a povolil mu jen sedm her.

Očekávalo se, že tehdejší kapitán španělského daviscupového týmu Jordi Arrese pošle do souboje s Roddickem šampiona French Open 2003 Juana Carlose Ferrera. Místo něj ale zvolil nezkušeného teenagera Nadala figurujícího na 51. místě světového pořadí a vyvolal tím kontroverzi.

Po prohraném prvním setu to vypadalo, že neučinil správné rozhodnutí. Jenže Nadal začal od úvodu druhé sady excelovat, ve třetím dějství odvrátil setbol a nakonec vybojoval vítězství 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (8:6), 6:2. Španělsko tehdy dokráčelo k triumfu a Nadal slavil zisk salátové mísy poprvé v kariéře.

Španělé v roce 2004 ovládli Davis Cup. (@ CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Roddick, který ukořistil na US Open 2003 svůj jediný grandslamový titul a o pár týdnů později se vyšplhal na post světové jedničky, jako kdyby viděl do budoucnosti. Pro Nadala měl po porážce v Davis Cupu 2004 jen slova chvály.

"Narazil jsem na někoho, kdo hrál až moc dobře," řekl po utkání. "Jednou za čas se objeví někdo, kdo prostě velké zápasy umí. Myslím si, že buď takovou schopnost máte, nebo ne. A nezáleží na tom, kolik vám je let," dodal.

Sám Roddick ale navzdory zmíněnému asi netušil, že poprvé prohrál s hráčem, který zanechá jednu z nejvýraznějších stop v historii bílého sportu.