Nadalovy nejpamátnější zápasy #8: Jedna z nejkrutějších proher, nejdelší finále na grandslamech

27.11.

Sedmým účastníkem Next Gen ATP Finals je Basaraveddy

Sedmým jistým účastníkem Next Gen ATP Finals se stal devatenáctiletý Američan Nishesh Basaraveddy, v který se na čtyřech ze šesti posledních challengerů prodral do finále a dvě z nich přetavil v premiérové tituly. Poslední postupové místo v boji o start na Turnaji mistrů pro hráče mladší 21 let v saúdskoarabské Džiddě, kde už má jistou účast i Jakub Menšík, by měl udržet Brazilec Joao Foncseca.