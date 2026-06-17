Nadalův dokument obdivují i největší sportovní ikony. S Rafou se hodně ztotožňuji, říká Messi

DNES, 11:00
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Dokumentární série o Rafaelu Nadalovi sklízí od svého uvedení na Netflixu řadu pozitivních reakcí. K obdivovatelům čtyřdílného projektu se nově zařadil také Lionel Messi. Argentinská fotbalová legenda přiznala, že při sledování dokumentu nachází s bývalým španělským tenistou a majitelem 22 grandslamových trofejí mnoho společného.
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Nadal Rafael
Rafael Nadal se 14. titulem z French Open v roce 2022 (@ Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia)

Čtyřdílná dokumentární série "Rafa", která vznikla ve spolupráci Netflixu a Skydance Sports, měla premiéru na konci května. Nabízí pohled do Nadalova soukromí a zachycuje nejen klíčové okamžiky jeho kariéry, ale také dosud nezveřejněné záběry z jeho života mimo tenisové kurty.

Messi se o dokumentu rozpovídal po úvodním zápase mistrovství světa 2026, ve kterém hattrickem dovedl Argentinu k vítězství nad Alžírskem. Během pozápasové tiskové konference dostal otázku právě na seriál věnovaný 14násobnému vítězi French Open a jeho odpověď potěšila nejen tenisové fanoušky.

"Právě sledujeme seriál o Rafaelu Nadalovi a hodně se s ním ztotožňuji. Myslím, že jsme si v tomto směru velmi podobní. Vždy chci ze sebe dostat to nejlepší, chci se cítit dobře a právě tak si sport užívám. Dokud budu moct a budu se cítit dobře, budu pokračovat," uvedl argentinský kapitán.

Nejde přitom o první případ, kdy Messi veřejně vyjádřil obdiv k Nadalovi. Oba sportovce spojuje mimořádně dlouhá kariéra na absolutním vrcholu a schopnost udržet si motivaci i po letech úspěchů. Zatímco Messi se krátce před svými 39. narozeninami vyrovnal rekordu Miroslava Kloseho v počtu vstřelených branek na světových šampionátech, Nadal dokázal po třicátých narozeninách vyhrát hned osm ze svých dvaadvaceti grandslamových titulů.

Právě tato dlouhověkost a neutuchající touha po zlepšování jsou podle mnohých důvodem, proč si oba sportovní velikáni navzájem tolik rozumí. Messiho slova navíc ukazují, že Nadalův příběh oslovuje nejen tenisový svět, ale i hvězdy zcela jiných sportovních odvětví.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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