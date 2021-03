Nagal v Buenos Aires porazil Garína a slaví nejcennější skalp i postup do prvního čtvrtfinále

Sumit Nagal dorazil do Buenos Aires s nelichotivou letošní bilancí 0-3, na okruhu ATP prohrál 12 z 13 zápasů. S hráči Top 100 vyhrál jen dva souboje (se Slováky Martinem Kližanem a Andrejem Martinem).



V nejlidnatějším městě Argentiny však třiadvacetiletý Ind prošel tříkolovou kvalifikací a poprvé v hlavní soutěži vyhrál dva zápasy. Oba proti členům elitní světové stovky, nicméně soupeřů, kteří letos ještě nepoznali radost z vítězství.



Po hladké výhře nad Portugalcem Joaem Sousou, který se dlouhodobě trápí, Nagal překvapil i výhrou nad druhým nasazeným Christianem Garínem. 22. tenistu světa porazil 6-4 6-3 a připsal si premiérový skalp hráče Top 50.



"Na antuce hraju rád. Užívám si dlouhé výměny, ve kterých se kloužeš a běháš. Mám na ní dost času, abych mohl hrát své oblíbené forhendy," komentoval Nagal své životní vítězství.



Ve svém prvním čtvrtfinále na turnaji ATP se 150. hráč světa Nagal utká s Albertem Ramosem (h2h 1-0). 33letý Španěl, který v neděli prohrál finále v Córdobě, v Argentině odehrál už sedmý zápas a poprvé nemusel do tří setů. Ve druhém kole si poradil 7-5 6-4 s Němcem Dominicem Köpferem.







Jistého semifinalistu má Srbsko, neboť na sebe narazí nasazení Miomir Kecmanovič a Laslo Djere (h2h 2-0). 21letý Kecmanovič v osmifinále otočil souboj s Brazilcem Thiagem Monteirou, 25letý Djere si poradil s domácím Federicem Delbonisem a připsal si druhou letošní výhru.



"Byl to těžký zápas. Jsem rád, že jsem hrál dobře a dokázal najít cestu k vítězství," komentoval Kecmanovič," jenže ve třetím setu musel dohánět manko brejku.



Srbský mladík si připsal první vítězství od chvíle, co spolupracuje s bývalou světovou trojkou Davidem Nalbandianem. "Myslím, že nám to funguje. Jsem rád, že mi může pomoct někdo tak zkušený, jako je David. Ale nic se nezmění přes noc, potřebujeme víc času," hodnotil zatím krátkou spolupráci.

• ATP 250 BUENOS AIRES •

Argentina, antuka, 411.940 dolarů

středeční výsledky (03. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Nagal (Indie) - Garín (2-Chile) 6-4 6-3 Kecmanovič (4-Srb.) - Monteiro (Braz.) 5-7 6-3 6-4 Ramos (5-Šp.) - Koepfer (Něm.) 7-5 6-4 Djere (7-Srb.) - Delbonis (Arg.) 7-6(1) 6-3