Nakashima přežil tři mečboly a je poprvé v semifinále, vyzve Isnera

ATP LOS CABOS - Brandon Nakashima v mexickém Los Cabos udolal po odvrácení tří mečbolů 6-3 4-6 7-6 Australana Jordana Thompsona a poprvé postoupil do semifinále turnaje ATP. V něm 19letý Američan vyzve o sedmnáct let staršího krajana Johna Isnera. O druhé místo ve finále svedou souboj favorité horní poloviny pavouka Brit Cameron Norrie a Američan Taylor Fritz.

Americký teenager Brandon Nakashima má na kontě dva challengerové tituly (Orlando 2020 a Quimper 2021) a nyní se začíná prosazovat i na okruhu ATP.



Svůj zatím nejlepší turnaj hraje v mexickém Los Cabos, kde si podruhé v kariéře zahrál čtvrtfinále a po téměř tříhodinové bitvě v něm vybojoval premiérový postup do semifinále.



19letý Nakashima si v nočním duelu poradil 6-3 4-6 7-6 s Australanem Jordanem Thompsonem, i když ve třetím setu za stavu 4-5 prohrával 0-40 při svém podání a musel odvracet tři mečboly v řadě.



"Vůbec jsem nemyslel na to, že by další míček mohl být poslední. Jen jsem chtěl získat bod a jsem teď šťastný, že jsem nakonec dokázal tu těžkou bitvu strhnout na svou stranu. Byl to opravdu vyrovnaný zápas," komentoval 134. hráč světa Nakashima.

First career semi-final



Ve svém největším semifinále se Nakashima utká s o sedmnáct let starším krajanem Johnem Isnerem. 36letý Američan si ve čtvrtfinále poradil rovněž s australským soupeřem, Alexe Bolta porazil 6-3 6-4 a poprvé od loňského února postoupil do semifinále. Poslední finále si zahrála v červenci 2019, kdy triumfoval na domácí trávě v Newportu.



Cameron Norrie hraje na 15. letošním turnaji, čtrnáctkrát odstartoval vítězně a nyní v Mexiku už potřinácté postoupil minimálně přes dva soupeře. Po Švédu Eliasi Ymerovi ve čtvrtfinále deklasoval dvakrát 6-1 Ernesta Escobeda a alespoň přes dva soupeře se dostal už na 10. akci v řadě.



O čtvrté letošní a celkově páté finále, v němž by usiloval o premiérový triumf, si 25letý Brit zahraje s dalším Američanem Taylorem Fritzem (h2h 3-3). Ten si poradil 6-4 6-4 s krajanem Stevem Johnsonem.