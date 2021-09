Nasazeným favoritkám se na US Open daří. Do třetího kola prošly Sabalenková, Ósakaová, Svitolinová, Muguruzaová i Halepová

Aryna Sabalenková musela v prvním kole letošního US Open do rozhodující sady, ve které Nině Stojanovičové nadělila "kanára". A dominovala i v dalších dvou setech, dnes navzdory pádu v úvodních gamech bez ztráty servisu přehrála 6-3 6-1 Tamaru Zidanšekovou. O vyrovnání svého nejlepšího výsledku na závěrečném grandslamu sezony bude usilovat proti Danielle Collinsové.

Collinsová je ve třetím kole domácího grandslamu poprvé, když si ve dvou setech poradila s Carlou Suárezovou i Kajou Juvanovou. Američanka na přelomu července a srpna vyhrála 12 utkání v řadě a v Palermu a San José získala své první tituly. Oba předchozí souboje ovládla světová dvojka Sabalenková.

