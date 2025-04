Nástup mladých hvězd: Mezi kandidáty na Turnaj mistrů patří i Menšík

Až za více než sedm měsíců se v italském Turíně rozehraje turnaj pro nejlepších osm tenistů sezóny 2025. Přesto už nyní mezi odbornou i laickou veřejností kolují spekulace o tom, kdo z nastupující generace mladých hvězd by si na Nitto ATP Finals, jak se turnaj oficiálně nazývá, mohl odbýt premiéru. Server atptour.com po zhruba čtvrtině sezony ukázal na tři hlavní kandidáty. Mezi nimi nechybí ani čerstvý vítěz turnaje v Miami Jakub Menšík (19).

Mezi osmi nejlepšími tenisty aktuální sezóny se objevují tři jména, která mají podle odborníků reálnou šanci na premiérovou účast na Turnaji mistrů. Třetí místo drží vítěz z Indian Wells Jack Draper, šesté šampion z Miami Jakub Menšík a osmé americký talent Ben Shelton.

Draper zažívá pohádkový vstup do sezóny. Na Australian Open došel do osmifinále, v Dauhá padl ve finále a v Indian Wells už přemožitele nenašel vůbec. Nezdařilo se mu jen v Miami, kde vypadl už ve druhém kole – paradoxně s budoucím šampionem Jakubem Menšíkem.

„Chci se stát jedním z nejlepších hráčů a dosáhnout velkých úspěchů. Když budu tvrdě makat, může se to povést. Vím, že je přede mnou dlouhá cesta, ale tímhle to rozhodně nekončí,“ prohlásil sebevědomě po triumfu na „pátém grandslamu“ nový šampion. Pokud by se Draper na Turnaj mistrů dostal, stal by se prvním Britem od roku 2021, kdy byl jako náhradník připraven Cameron Norrie.

Druhým horkým kandidátem je Jakub Menšík, jehož triumf v Miami byl ještě větším překvapením než Draperův v Indian Wells. Zatímco Brit byl v době svého vítězství v TOP 15, český teenager se nacházel mezi TOP 50. „Je to zatím největší úspěch mé profesionální kariéry, ale je mi jasné, že má cesta tím nemůže skončit. Beru to jen jako začátek,“ reagoval po životní jízdě prostějovský rodák.

Pro zajímavost, posledním českým účastníkem Turnaje mistrů byl Tomáš Berdych, který si na něm zahrál v roce 2015.

Nejvýše postaveným Američanem v žebříčku ATP Race, který zohledňuje pouze výsledky z letošního roku, je osmý Ben Shelton. Levoruký tenista si letos zahrál semifinále Australian Open, kde padl s pozdějším vítězem Jannikem Sinnerem. Ve čtvrtfinále Indian Wells nestačil na Jacka Drapera, který nakonec celý turnaj vyhrál.

Dvaadvacetiletý Američan už letos narazil i na českého tenistu – na začátku roku v osmifinále turnaje v Aucklandu prohrál s Jakubem Menšíkem.

V tuto chvíli by se na Turnaj mistrů kvalifikovala tato osmička hráčů: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Jack Draper, Novak Djokovič, Carlos Alcaraz, Jakub Menšík, Felix Auger-Aliassime a Ben Shelton.

Jaká však bude realita, ukáží následující měsíce.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.