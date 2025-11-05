Návrat Krejčíkové přijde dřív, než se čekalo. Po vážném zranění nastoupí do akce ještě letos
Krejčíková letos prožila rozhodně jednu z nejtěžších sezon za poslední roky. Kvůli bolestem zad do ní vstoupila až ve druhé polovině května a první měsíce rozhodně nebyly ideální. Při obhajobě wimbledonského titulu skončila už ve třetím kole a v žebříčku zaznamenala hluboký propad ke konci elitní stovky.
Od tisícovky v Cincinnati se ale začala zvedat, dostala se zpátky do formy a zapsala velmi povedené výsledky. Na konci září v Pekingu ji však zastavilo další zranění. V zápase proti McCartney Kesslerové špatně došlápla a tím pro ni asijská tour skončila.
Zranění se zdálo jako velmi vážné a Češka se musela rychle vrátit do Evropy. Sama hráčka nevěděla, kdy se dostane zpátky na kurty a v ohrožení byl i start nadcházející sezony. O měsíc později však na instagram přidala video z tréninku, kde s ortézou na levém koleni trefuje míčky na kurtu.
Její zranění se tak zřejmě léčí rychleji, než se předpokládalo a Krejčíková má v plánu se vrátit na kurty ještě v tomto roce. Je přihlášená na silně obsazený turnaj WTA 125 v Angers ve Francii, který je na programu první týden v prosinci. Měla by zde plnit roli nasazené trojky za domácí Elsou Jacquemotovou a loňskou vítězkou Alycií Parksovou.
V Angers hrálo loni hned několik českých tenistek. Startovaly zde Linda a Brenda Fruhvirtové, Barbora Palicová a Dominika Šalková, která došla až do semifinále. Před třemi lety se zde představily Markéta Vondroušová a Karolína Muchová.
