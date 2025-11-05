Návrat Krejčíkové přijde dřív, než se čekalo. Po vážném zranění nastoupí do akce ještě letos

Barbora Krejčíková (29) hrála naposledy na konci září v Pekingu, kde si zranila levé koleno a z Asie musela rychle odjet. Zranění však zřejmě vyléčila dříve, než se čekalo a do konce roku ji čeká ještě jeden turnaj. Na kurtech by se měla ukázat na začátku prosince, kdy je přihlášená na silně obsazený podnik WTA 125 v Angers ve Francii. Česká hráčka by zde měla plnit roli nasazené trojky.
Krejčíková se vrátí na kurty už na začátku prosince (@ TIMOTHY A.CLARY / AFP / AFP / Profimedia)

Krejčíková letos prožila rozhodně jednu z nejtěžších sezon za poslední roky. Kvůli bolestem zad do ní vstoupila až ve druhé polovině května a první měsíce rozhodně nebyly ideální. Při obhajobě wimbledonského titulu skončila už ve třetím kole a v žebříčku zaznamenala hluboký propad ke konci elitní stovky.

Od tisícovky v Cincinnati se ale začala zvedat, dostala se zpátky do formy a zapsala velmi povedené výsledky. Na konci září v Pekingu ji však zastavilo další zranění. V zápase proti McCartney Kesslerové špatně došlápla a tím pro ni asijská tour skončila.

Zranění se zdálo jako velmi vážné a Češka se musela rychle vrátit do Evropy. Sama hráčka nevěděla, kdy se dostane zpátky na kurty a v ohrožení byl i start nadcházející sezony. O měsíc později však na instagram přidala video z tréninku, kde s ortézou na levém koleni trefuje míčky na kurtu.

Její zranění se tak zřejmě léčí rychleji, než se předpokládalo a Krejčíková má v plánu se vrátit na kurty ještě v tomto roce. Je přihlášená na silně obsazený turnaj WTA 125 v Angers ve Francii, který je na programu první týden v prosinci. Měla by zde plnit roli nasazené trojky za domácí Elsou Jacquemotovou a loňskou vítězkou Alycií Parksovou.

V Angers hrálo loni hned několik českých tenistek. Startovaly zde Linda a Brenda Fruhvirtové, Barbora Palicová a Dominika Šalková, která došla až do semifinále. Před třemi lety se zde představily Markéta Vondroušová a Karolína Muchová.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
