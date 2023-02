Návrat šampiona. Alcaraz po tříměsíční pauze zaviněné zraněními triumfoval na antuce v Buenos Aires

Carlos Alcaraz se po triumfu na loňském US Open stal nejmladší světovou jedničkou, ale o závěr sezony s vyvrcholením na Turnaji mistrů přišel kvůli zranění břišního svalu a když už se chystal na vstup do nové sezony, poranil si hamstring na pravé noze. Mimo jiné nestartoval na Australian Open a z čela žebříčku byl sesazen.



První turnaj po čtvrt roce absolvoval při své premiéře na antuce v Buenos Aires a navzdory absenci sebevědomí a zápasového rytmu potvrdil roli papírového favorita. Po Srbech Laslu Djerem s Dušanem Lajovičem a krajanu Bernabéu Zapatovi zvládl i finále dvou nejvýše nasazených se světovou dvanáctkou Cameronem Norriem z Velké Británie.



Druhý hráč světa Alcaraz měl zápas dlouho pod kontrolou. Od stavu 2-3 získal sedm gamů v řadě a vedl 6-3 a 3-0. Jenže když podával na vítězství, poprvé soupeři nabídl dva brejkboly. První odvrátil vítězným forhendem, ale při druhém spáchal dvojchybu a lehce znejistěl.



Naopak Norriemu brejk vlil sebedůvěru do krve a z 2-5 vyrovnal na 5-5. Španělský teenager ale větší drama nepřipustil a zápas ukončil při servisu soupeře. První mečbol proměnil po hodině a 32 minutách parádním 'kraťasem'.

A Champion's Return



The moment @carlosalcaraz finished his week in Buenos Aires by winning the title! pic.twitter.com/6BNF80xJ5V — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2023



"Ve finále jsem se cítím velmi komfortně. Věděl jsem, že to bude hodně náročné. Od začátku jsem se soustředil na to, co mám dělat. Na mou hru, na její úroveň, kterou ve finále musíte předvést," komentoval v pozápasovém rozhovoru na kurtu Alcaraz, jenž o osm let staršímu Britovi oplatil porážku z loňského Cincinnati a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-1.



Rodák z Murcii si čtvrt roku před 20. narozeninami zahrál už 9. finále připsal si v něm 7. titul, z toho pátý na antuce. V Buenos Aires navázal na triumf svého trenéra Juana Carlose Ferrera z roku 2010 a ve 23leté historii turnaje se stal jeho nejmladším vítězem. Ve světovém žebříčku sníží ztrátu na vedoucího Novaka Djokoviče na 590 bodů.



NEW TITLE UNLOCKED!



Carlos Alcaraz beats Norrie and wins his 7th ATP title and the first one in Argentina!



What a way to return after the injury!





1 Umag (2021)

2 Rio (2022)

3 Miami

4 Barcelona

5 Madrid

6 US Open

7 Buenos Aires (2023) pic.twitter.com/TsZvSK11vB — Relevant Tennis (@RelevantTennis) February 19, 2023



Vítěz předloňského Masters 1000 v Indian Wells Norrie, jehož trénuje Argentinec Facundo Lugones, měsíc po nezdaru v Aucklandu prohrál i druhé letošní finále. V celkově 13. finále marně usiloval o pátý titul, na antuce triumfoval jen loni v Lyonu.



Oba finalisté se nyní přesunou na antuku v Riu de Janeiro, kde budou na podniku ATP 500 opět plnit roli nejvýše nasazených hráčů. Alcaraz vykročí za obhajobou titulu duelem proti domácí divoké kartě Mateusi Alvesovi, Norrie v 1. kole čeká na jednoho z kvalifikantů.