Navrátilová zrušení Wimbledonu očekávala: Doufám, že najdeme řešení, aby nás to příští rok nečekalo znovu

Martina Navrátilová ve slavném All England Clubu vybojovala rekordních 20 titulů, přičemž má i nejvíce titulů ze dvouhry (9) v historii. Nejúspěšnější hráčku travnatého grandslamu tak pochopitelně zrušení letošního ročníku nejslavnějšího a nejstaršího tenisového turnaje světa mrzí, přestože rozhodnutí očekávala.

"Bylo to nevyhnutelné. Asi před měsícem jsem mluvila se svou agentkou Mary a říkala jí, že se letošní Wimbledon určitě neuskuteční. Jen doufám, že najdeme nějaké řešení, abychom si tím samým nemuseli procházet i příští rok."

Nikdo neví, kdy bude letošní sezona pokračovat a zda vůbec. Pro všechny tenisty je momentální koronavirová krize velmi těžkým obdobím, turnajové brány se otevřou nejdříve 13. července.

"Cílová páska je v nedohlednu. Nevíte, kdy zase začít trénovat. Všichni jsme na stejné lodi. Ale pro některé je to těžší než pro jiné. Mladí se nemohou zdokonalovat a měřit s nejlepšími. Starší hráči jako Roger Federer a Serena Williamsová, pro ně je čas nepřítelem, proto letos přicházejí o velkou šanci na další grandslamový titul."

Majitelka 18 grandslamových trofejí odhaduje, že restart sezony by mohl proběhnout v září. Podle ní se nestihne ve stanoveném termínu odehrát ani US Open. "Je to možné, ale ne příliš pravděpodobné. Areál US Open se proměnil v polní nemocnici. Ještě v září tam mohou být tisíce lůžek, takže to ani možné nebude, pokud tam stále budou nemocní lidé."

"Teď se musíme starat hlavně o zdraví všech. Miliony lidí asi přijdou o práci, bude starost i o jídlo. Tenis je momentálně luxusem."