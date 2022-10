Nečekaná prohra. Berrettini na domácí halové akci ve Florencii prohrál 'maratón' s antukářem Carballésem

Matteo Berrettini kvůli operaci ruky přišel o antukové jaro a pozitivní test na Covid-19 ho připravil o Wimbledon. Přesto letos stihl vyhrát dva turnaje na trávě a dostat se do semifinále Australian Open či čtvrtfinále US Open.



Ale také na čtyřech z jedenácti turnajů vypadl hned po svém úvodním vystoupení. Naposledy nečekaně zaváhal dnes na novém domácím halovém turnaji ve Florencii, kde plnil roli nasazené dvojky.



16. hráč světa Berrettini nezvládl třísetovou bitvu s Robertem Carballésem. Zatímco před třemi lety v hale v Petrohradu povolil španělskému antukáři jen tři gamy, dnes na domácí půdě padl po 3 hodinách a 19 minutách boje 7-5 6-7 5-7.



26letý Ital vedl 7-5 a 2-0, ale pak prohrál čtyři gamy v řadě. Španělský sok se vrátil do hry a v tie-breaku si vynutil třetí set. Berrettini, jenž neodvrátil ani jeden z pěti brejkbolů, v něm vedl 5-2 a za stavu 5-3 při svém podání vedl 30-0.



K mečbolu se ovšem nedostal, ztratil pět posledních gamů a turnaj pro něj definitivně skončil. Už včera vypadl po prvním vystoupení i ve čtyřhře, do které zasáhl společně s o tři roky mladším bratrem Jacopem.

Turnaj dnes skončil i pro další nasazené tenisty: Aslana Karaceva a Američany Jensona Brooksbyho a Maxima Cressyho.