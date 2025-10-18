Nečekaná skreč Djokoviče. Na exhibici v Rijádu po vyčerpávajícím setu vzdal Fritzovi
Djokovič – Fritz 6:7, skreč Djokovič
Už první sada v boji o třetí místo v Rijádu nabídla velmi vyrovnaný boj. Oba hráči si dlouho drželi svá podání, přestože Djokovič musel odvracet tři brejkboly v sedmé hře a Fritz v dlouhém desátém gamu likvidoval hned čtyři šance soupeře, které byly zároveň setboly. Drama se odehrálo i v následující hře, kdy Srb přežil šest brejkbolů a hlavně díky preciznímu servisu jedenáctou hru získal na svou stranu.
O vítězi úvodní sady nakonec musel rozhodnout tie-break, ve kterém byl od začátku lepší Američan a získal ho poměrem 7:4. Sada trvala více než hodinu a čtvrt a Djokovič už během ní vypadal vyčerpaný a po dlouhých výměnách potřeboval více odpočinku a vypadal daleko unavenější než jeho soupeř.
Už cestou na lavičku podal Fritzovi ruku a nečekaně se rozhodl zápas ukončit, přestože jde jen o exhibici, a ještě k tomu skvěle zaplacenou. Za výprask od Jannika Sinnera a jeden set v boji o třetí místo si Srb odveze 1,5 milionů dolarů.
Djokovič v krátkém pozápasovém rozhovoru řekl, že se necítí v dobré fyzické kondici a musel dát přednost svému zdraví před dokončením zápasu. Na otázku ohledně programu v závěru sezony odpověděl neurčitě. "Bude záležet, jak na tom bude mé tělo a snad budu schopný odehrát pár posledních turnajů." Prozradil však, že by se chtěl Six Kings Slamu zúčastnit i příští rok.
Fritz se tak dočkal premiérového úspěchu proti Srbovi. V žádném z předchozích 11 utkání nevyhrál první set a na nejlepšího hráče všech dob dosud nevyzrál. Na Six Kings Slamu bere tedy pomyslnou bronzovou medaili, to však nic nemění a z exhibice si odnese stejný výdělek jako Djokovič. O šek v hodnotě 6 milionů dolarů se za pár chvil ve finále utkají dva nejlepší hráči současnosti Carlos Alcaraz a Jannik Sinner.
