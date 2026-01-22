Nečekané potíže. Siniaková s Townsendovou musely řešit komplikace, ale dál obhajují titul
Siniaková/Townsendová – Xu/Yang 7:6, 6:1
Aktuální deblová světová jednička Siniaková se naladila na obhajobu titulu na Australian Open prvenstvím po boku Shuai Zhang v Adelaide a navýšila svůj náskok v čele žebříčku. Letos začaly s Townsendovou v Melbourne hladkým vítězstvím nad belgicko-českým párem Magali Kempenová, Anna Sisková a set nakonec nepovolily ani dalším soupeřkám.
Proti Xu a Yang však měly nečekané problémy. Jasně favorizovaná dvojice nevyužila ve třetím gamu ani jeden ze tří brejkbolů, a přestože Číňanky k žádné šanci na brejk nepustila, mohla nakonec úvodní a hodinový set ztratit. V napínavém tie-breaku totiž Siniaková s Townsendovou čelily dvěma setbolům a zkrácenou hru získaly až poměrem 9:7.
Druhá sada už byla pro nasazené jedničky mnohem snadnější. Finalistky loňského US Open dokonce mohly nadělit kanára. Xu s Yang se ovšem na poslední chvíli dostaly na výsledkovou tabuli a Siniaková s Townsendovou musely utkání dopodávat.
Siniaková posbírala od začátku loňské sezony pět triumfů ve čtyřhře. Po boku Townsendové se jí ovšem už nějakou dobu příliš nedaří a v předchozím roce společně kralovaly pouze na Australian Open a pak už jen v únoru v Dubaji. Pro další tři trofeje si rodačka z Hradce Králové došla v Soulu s Barborou Krejčíkovou, ve Wuhanu se Storm Hunterovou a nedávno v Adelaide se Zhang.
V osmifinále probíhajícího Australian Open mohly Siniaková s Townsendovou narazit na dvojici Jesika Malečková, Miriam Škochová. České tenistky však zápas dvakrát nedopodávaly a dalšími soupeřkami turnajových jedniček budou Japonka Miju Katóová s Maďarkou Fanny Stollárovou.
Teprve úvodní kolo absolvovala Marie Bouzková a měla společně se Slovinkou Andrejou Klepačovou snadnou práci. Už po pěti gamech a za stavu 0:5 ze svého pohledu jim totiž vzdaly Suzan Lamensová a Eva Lysová.
Výsledky čtyřhry žen na Australian Open
