Nečekaný krach a nepovedený návrat. Krejčíková vypadla hned v prvním kole

DNES, 20:12
Aktuality 3
WTA EASTBOURNE - Barbora Krejčíková přišla o letošní neporazitelnost na trávě a na poslední generálce v Eastbourne ztroskotala hned v prvním kole. Wimbledonská šampionka, která odehrála první zápas po nešťastné nemoci, nestačila 3:6, 6:7 na outsiderku Kimberly Birrellovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Birrell Kimberly
Barbora Krejčíková dohrála v Eastbourne hned na úvod (© ČTK / imago sportfotodienst / kolbert-press/Markus Verwimp)

Birrellová – Krejčíková 6:3, 7:6

Krejčíková prožila velmi hořkosladký vstup do travnaté části sezony. V Hertogenboschi se bez ztráty jediného setu dostala až do finále, ovšem kvůli nemoci o titul bojovat nemohla a vůbec nenastoupila. Během nucené pauzy vypadla z tempa a na poslední generálce v Eastbourne se rozloučila hned po prvním zápase.

Wimbledonská šampionka z roku 2024 příliš chybovala a měla katastrofální vstup do utkání. Proti outsiderce Birrellové byla jeden míček od manka 0:5. To však nepřipustila a po zlepšeném výkonu snížila na 3:4. Další dva gamy však patřily Australance a česká favoritka tak úvodní set ztratila.

Ve druhé sadě mohla jít Krejčíková do vedení o brejk jako první, jenže neproměnila dva brejkboly. Následně sama po dvojchybě na brejkbol přišla o servis a čelila manku 1:3. Češce se podařilo bleskově srovnat krok a za stavu 5:5 si po výborném gamu na returnu zajistila možnost vynutit si rozhodující set.

Birrellová však výborně odvrátila setbol a zajistila tie-break. Zkrácená hra se Krejčíkové nakonec nepovedla. Česká tenistka měla další setbol, ale zkazila snadný forhend u sítě a soupeřku neprohodila. Australanka pak tie-break urvala poměrem 8:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Krejčíková tak nezopakuje v Eastbourne loňskou čtvrtfinálovou účast a na Wimbledon nepojede v ideálním rozpoložení. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře se navíc s aktuálním žebříčkovým postavením těsně nevejde mezi nasazené a může do prvního kola schytat jednu z největších favoritek.

Nečekaná porážka s Birrellovou znamená konec letošní neporazitelnosti na travnatých kurtech. V Nizozemsku si Krejčíková dokázala poradit s Renatou Zarazúaovou, Hanne Vandewinkelovou, Elenou-Gabrielou Ruseovou i Magdou Linetteovou.

Birrellová bude bojovat o své druhé kariérní čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu. Na něm je jejím maximem účast mezi nejlepší osmičkou předloni v Nottinghamu. Ve druhém kole bude čelit lucky loserovi Petře Marčinkové z Chorvatska.

Výsledky turnaje WTA 250 v Eastbourne

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

3
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r176
23.06.2026 20:27
Gratulace Škoch Malečková k postupu v deblu ale další kolo bude hodně těžké
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Kapitan_Teplak
23.06.2026 20:19
Tak ještě Havlíčková a Sára dostane na prdelku jak na US open, že našim holkám pokazila 0% bilanci
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tenisman1233
23.06.2026 20:16
Dneska jsou ty tenisové zápasy našich holek za trest.
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