Nečekaný krach a nepovedený návrat. Krejčíková vypadla hned v prvním kole
Birrellová – Krejčíková 6:3, 7:6
Krejčíková prožila velmi hořkosladký vstup do travnaté části sezony. V Hertogenboschi se bez ztráty jediného setu dostala až do finále, ovšem kvůli nemoci o titul bojovat nemohla a vůbec nenastoupila. Během nucené pauzy vypadla z tempa a na poslední generálce v Eastbourne se rozloučila hned po prvním zápase.
Wimbledonská šampionka z roku 2024 příliš chybovala a měla katastrofální vstup do utkání. Proti outsiderce Birrellové byla jeden míček od manka 0:5. To však nepřipustila a po zlepšeném výkonu snížila na 3:4. Další dva gamy však patřily Australance a česká favoritka tak úvodní set ztratila.
Ve druhé sadě mohla jít Krejčíková do vedení o brejk jako první, jenže neproměnila dva brejkboly. Následně sama po dvojchybě na brejkbol přišla o servis a čelila manku 1:3. Češce se podařilo bleskově srovnat krok a za stavu 5:5 si po výborném gamu na returnu zajistila možnost vynutit si rozhodující set.
Birrellová však výborně odvrátila setbol a zajistila tie-break. Zkrácená hra se Krejčíkové nakonec nepovedla. Česká tenistka měla další setbol, ale zkazila snadný forhend u sítě a soupeřku neprohodila. Australanka pak tie-break urvala poměrem 8:6.
Krejčíková tak nezopakuje v Eastbourne loňskou čtvrtfinálovou účast a na Wimbledon nepojede v ideálním rozpoložení. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře se navíc s aktuálním žebříčkovým postavením těsně nevejde mezi nasazené a může do prvního kola schytat jednu z největších favoritek.
Nečekaná porážka s Birrellovou znamená konec letošní neporazitelnosti na travnatých kurtech. V Nizozemsku si Krejčíková dokázala poradit s Renatou Zarazúaovou, Hanne Vandewinkelovou, Elenou-Gabrielou Ruseovou i Magdou Linetteovou.
Birrellová bude bojovat o své druhé kariérní čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu. Na něm je jejím maximem účast mezi nejlepší osmičkou předloni v Nottinghamu. Ve druhém kole bude čelit lucky loserovi Petře Marčinkové z Chorvatska.
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