Extrémně důležitá výhra! Bejlek přežila mečbol, ustála maraton a krizi neprohloubila
Bejlek – Siegemundová 3:6, 7:6, 7:6
V únoru se slavil šokující triumf Bejlek v Abú Zabí, kde si z kvalifikace došla pro první titul na okruhu WTA. Od té doby? Jedno obrovské trápení. Česká hvězdička po životním výsledku často bojovala se zdravotními problémy a vůbec nemůže najít formu. Výsledkem jsou pouhá čtyři vítězství od začátku března.
Další výhru si připsala v Eastbourne, i když byla blízko porážce. Bejlek neproměnila v úvodu utkání gamebol na 3:0 a ve zbytku úvodního setu úplně odpadla. Ve druhé sadě však začala mít veteránka Siegemundová ve vysokých teplotách potíže, ztratila náskok brejku a musela se nechat ošetřovat.
Bejlek mohla její zdravotní indispozici využít, nicméně nedotáhla vedení o brejk a nevyužila setbol za stavu 5:4. Siegemundová, která loni zazářila postupem do čtvrtfinále Wimbledonu, tak skóre srovnala a pak měla mečbol na returnu. Ten však mladá Češka odvrátila a po získaném tie-breaku (7:2) si vynutila rozhodující set.
V něm dvakrát po sobě nedovolila Siegemundové potvrdit brejk a držela krok. Následně už se prosadila i na vlastním servisu a dotahovat musela Němka. Bejlek čelila za stavu 5:5 brejkbolu, ale hrozbu snadno vyřešila. Nakonec musel o vítězce rozhodnout další tie-break a i tentokrát ve zkrácené hře vládla Češka (7:3).
Bejlek se vůbec nepovedlo oblíbené antukové jaro a úspěšná není ani na trávě. Na úvodních dvou generálkách před Wimbledonem ztroskotala hned v prvním kole, když v Hertogenboschi schytala výprask od Dajany Jastremské a v Nottinghamu byla nad její síly krajanka Karolína Plíšková. Stejný osud ji mohl potkat teď v Eastbourne, kde byla jeden míček od vyřazení.
Na Wimbledon tak alespoň nepojede s nulou. Na trávě má nyní kariérní bilanci 2:6. Jedinou další výhru slavila předloni v kvalifikaci v Berlíně. Bejlek čeká ve druhém kole turecká kvalifikantka Zeynep Sönmezová, nebo domácí divoká karta Harriet Dartová.
Komentáře
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Už to chtělo narušit ty nezdary poslední doby. Před dnešním zápasem měla z posledních osmi zápasů hned sedm proher.
Je fajn, že přerušila tu šňůru porážek.
Gratulace!