Extrémně důležitá výhra! Bejlek přežila mečbol, ustála maraton a krizi neprohloubila

DNES, 16:54
Aktuality 8
WTA EASTBOURNE - Sára Bejlek je v posledních měsících v obrovské krizi a každé vítězství má teď pro ni cenu zlata. Velkým povzbuzením určitě bude zvládnuté první kolo v Eastbourne, kde přežila mečbol a udolala po více než třech hodinách 3:6, 7:6, 7:6 čtvrtfinalistku loňského Wimbledonu a zkušenou veteránku Lauru Siegemundovou.
Profily hráčů
Siegemund Laura
Bejlek Sara
Sára Bejlek přežila bitvu v Eastbourne (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Bejlek – Siegemundová 3:6, 7:6, 7:6

V únoru se slavil šokující triumf Bejlek v Abú Zabí, kde si z kvalifikace došla pro první titul na okruhu WTA. Od té doby? Jedno obrovské trápení. Česká hvězdička po životním výsledku často bojovala se zdravotními problémy a vůbec nemůže najít formu. Výsledkem jsou pouhá čtyři vítězství od začátku března.

Další výhru si připsala v Eastbourne, i když byla blízko porážce. Bejlek neproměnila v úvodu utkání gamebol na 3:0 a ve zbytku úvodního setu úplně odpadla. Ve druhé sadě však začala mít veteránka Siegemundová ve vysokých teplotách potíže, ztratila náskok brejku a musela se nechat ošetřovat.

Bejlek mohla její zdravotní indispozici využít, nicméně nedotáhla vedení o brejk a nevyužila setbol za stavu 5:4. Siegemundová, která loni zazářila postupem do čtvrtfinále Wimbledonu, tak skóre srovnala a pak měla mečbol na returnu. Ten však mladá Češka odvrátila a po získaném tie-breaku (7:2) si vynutila rozhodující set.

V něm dvakrát po sobě nedovolila Siegemundové potvrdit brejk a držela krok. Následně už se prosadila i na vlastním servisu a dotahovat musela Němka. Bejlek čelila za stavu 5:5 brejkbolu, ale hrozbu snadno vyřešila. Nakonec musel o vítězce rozhodnout další tie-break a i tentokrát ve zkrácené hře vládla Češka (7:3).

Bejlek se vůbec nepovedlo oblíbené antukové jaro a úspěšná není ani na trávě. Na úvodních dvou generálkách před Wimbledonem ztroskotala hned v prvním kole, když v Hertogenboschi schytala výprask od Dajany Jastremské a v Nottinghamu byla nad její síly krajanka Karolína Plíšková. Stejný osud ji mohl potkat teď v Eastbourne, kde byla jeden míček od vyřazení.

Na Wimbledon tak alespoň nepojede s nulou. Na trávě má nyní kariérní bilanci 2:6. Jedinou další výhru slavila předloni v kvalifikaci v Berlíně. Bejlek čeká ve druhém kole turecká kvalifikantka Zeynep Sönmezová, nebo domácí divoká karta Harriet Dartová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Eastbourne

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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Kapitan_Teplak
23.06.2026 17:00
No sláva
Už to chtělo narušit ty nezdary poslední doby. Před dnešním zápasem měla z posledních osmi zápasů hned sedm proher.
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frenkie57
23.06.2026 16:58
Běloskvoucí Sára vykostila ve dvou TB přesluhující Němkyni.
Je fajn, že přerušila tu šňůru porážek.
Gratulace!
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pantera1
23.06.2026 17:07
Jsem myslela, že ju nezlomí, ale zvládla to,to je super smile.
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frenkie57
23.06.2026 17:09
Ta bílá jí moc slušela, je to hezká prďolka.
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MARECEK7
23.06.2026 16:56
Nějak moc rychlá zpráva
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PTP
23.06.2026 16:58
To se dalo jasně čekat! To Ondra umí!
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Ondřej.Jirásek
23.06.2026 17:00
Ale nervovala mě ta koncovka, radši jsem měl obě verze
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MARECEK7
23.06.2026 17:05
No to se ví, když špíl skončil minut před zveřejněním
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