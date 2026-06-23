Famózní start a nečekaná dominance! Kopřiva snadno zvládl těžkou výzvu před Wimbledonem
Džumhur – Kopřiva 3:6, 4:6
Kopřiva i Džumhur sbírají úspěchy zejména na antuce a tráva bude zřejmě jejich nejméně oblíbeným povrchem. I proto byly šance v jejich souboji prvního kola na závěrečné wimbledonské generálce na Mallorce vyrovnané.
Průběh zápasu ale papírové předpoklady nepotvrdil a na kurtu jasně vládl Kopřiva. Český tenista přežil všechny čtyři brejkbolové hrozby, sám proměnil dvě ze svých tří šancí na brejk a měl utkání pod kontrolou. Pomohl si i pěti esy a na postup potřeboval jen necelou hodinu a půl.
Klíčovým okamžikem mohl být hned úvod tohoto duelu. Kopřiva ve třetím gamu zlikvidoval stav 0:40 a v další hře na servisu ustál jeden brejkbol bosenského protivníka. Další příležitost už mu nenabídl a na svých brejkbolech byl ve zbytku utkání stoprocentní.
Pro Kopřivu se vlastně jedná o první kariérní vítězství v hlavních soutěžích na trávě. Všech pět předchozích výher na nejrychlejším povrchu zaznamenal v kvalifikacích, čtyři z nich ve slavném Wimbledonu.
Na Mallorce startuje podruhé. Loňský ročník zakončil ve finále kvalifikace, ovšem po letech úsilí se před více než rokem konečně prokousal do elitní stovky žebříčku. Ve světovém pořadí takřka neustále stoupá, nyní mu patří 68. pozice a na největším z Baleárských ostrovů se tentokrát dostal přímo do hlavního losu.
O šesté kariérní čtvrtfinále na hlavní tour, už čtvrté v této sezoně a první mimo milovanou antuku, bude rodák z Bílovce usilovat proti Stefanosovi Tsitsipasovi, nebo Ignaciovi Busemu.
Výsledky turnaje ATP 250 na Mallorce
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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