Unavená Nosková byla bez šance. Vítěznou sérii neprodloužila a skončila za hodinu hry

DNES, 11:30
Aktuality 31
WTA BAD HOMBURG - Linda Nosková na životní týden, během kterého na travnaté pětistovce v Berlíně ovládla soutěž dvouhry i čtyřhry a získala tak rovnou dva tituly, navázat nedokázala. Česká tenistka, která dohrávala semifinále a finále debla v pondělí, nezvládla náročný programu i změnu podmínek na další prestižní akci do Bad Homburgu skončila po nepovedeném výkonu hned v prvním kole. Nad její síly byla Rumunka Elena-Gabriela Ruseová, které podlehla snadno 1:6, 3:6.
Profily hráčů
Ruse Elena Gabriela
Nosková Linda
Linda Nosková se snaží prodloužit svou vítěznou šňůru (@ ČTK / imago sportfotodienst / nordphoto GmbH / Engler)

Nosková – Ruseová 1:6, 3:6

Nosková je na vítězné vlně a zdá se, že se i po velmi náročném týdnu cítí dobře. Na travnatém podniku WTA 500 v Berlíně ovládla dvouhru i čtyřhru a připsala si velmi cenný double. Díky triumfu se také poprvé v kariéře posunula do TOP 10. Před blížícím se Wimbledonem však nehodlá zastavovat. Po skončení deblového finále, které dohrávala v pondělí, se přesunula na další akci do Bad Homburgu. Obhajobu loňského semifinále začala proti Rumunce Ruseové.

Začátek zápasu šampionce z Berlína absolutně nevyšel, netrefovala první servis, udělala tři nevynucené chyby a čistou hrou ztratila svůj servis. Ruseová následně začala na podání dvojchybou, české hráčce ale další bod nepovolila a brejk snadno potvrdila. Světová desítka další zaváhání nedovolila, pomohla si agresivní hrou i esem a snížila. Na returnu byla však nadále bez šance. V pátém gamu přidala další chyby a Rumunku pustila k brejkbolu. První šanci ještě dokázala smazat, tu druhou už však nikoli a jen podtrhla nepovedený vstup do utkání. Nosková působila velmi unaveně a odevzdaně a další hru už nepřidala.

Do druhého dějství vkročila Češka lépe, když si snadno uhrála vlastní podání a srovnala na 1:1. Ve třetí hře se i díky dvjchybě soupeřky poprvé dostala na shodu na příjmu, premiérový brejkbol si ale vybojovat nedokázala. Následně ale Nosková předvedla další krach na podání a postup či pokračování vítězné série byly v nedohlednu. Za stavu 1:4 ještě dokázala díky prvnímu servisu odvrátit celkem tři šance soupeřky a vybojovala snížení.

Na větší odpor se ale turnajová pětka nezmohla. Ani po necelé hodině zápasu netrefovala údery čistě a stále se trápila. Zachránilo jí pouze podání a vítězné zkrácení hry, kterým úspěšně zakončila osmý game. Na returnu ale proti rozehrané kvalifikantce neměla nárok a po 61 minutách se s turnajem rozloučila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková tak po berlínském titulu přišla o vítěznou sérii a po získaném doublu si zkazila náladu nepovedeným zápasem a rychlým vyřazením. V Bad Homburgu tak neobhájí loňské semifinále a po odečtění bodů přijde o svou čerstvě získanou pozici v TOP 10. Výhodou této porážky rozhodně bude získaný čas před vrcholem travnaté sezony. Na Wimbledon přijede s předstihem a pocitem, že letos na trávě dokázala podat skvělé výkony.

Výsledky turnaje WTA 500 v Bad Homburgu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

31
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Serpens
23.06.2026 12:41
No, dosti okatá prohra Lindy, odhláška by působila rozhodně líp. Ale vzhledem k Wimbledonu je to tak lepší. Tím ale zase přijde o TOP10 a jen tak se nevrátí, protože ve Wimbledonu dost obhajuje. O tom, jestli tam patří, ale stejně nakonec rozhodnou tisícovky a Grandslamy, na kterých má zatím mezery.
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falcon_heavy
23.06.2026 12:45
Ve Wimbledonu obhajuje čtvrté kolo. Samozřejmě bude záležet na losu, ale určitě to není nic, co by nemohla zvládnout obhájit, neřku-li přidat něco navíc.
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ipoeta
23.06.2026 12:45
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jih
23.06.2026 12:49
Možná, jak je poctivá, tak by měla blbý pocit z odhlášky, když není doopravdy zraněná. Nebo honí to startovné...kdo ví... .
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The_Punisher
23.06.2026 12:34
Mno, co na to říct :) Linda měla určitě pošetřit síly. Má splněno: dva pěkné tituly. Teď už je důležitý Wimbledon a nic jiného.
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The_Punisher
23.06.2026 12:35
A navíc tam měla jezdit, když jsem tam ještě bydlel!
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chlebavevaju
23.06.2026 12:27
Mela se radeji odhlásit, nez se takto ztrapňovat.
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ipoeta
23.06.2026 12:46
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alcaraz.dva
23.06.2026 12:47
Nesazet
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tommr
23.06.2026 12:04
Zatím to vypadá že si Linda do Bad Homburgu přijela jen pro startovný ...
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alcaraz.dva
23.06.2026 12:37
Proc ne
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jih
23.06.2026 12:50
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Frick
23.06.2026 12:49
11 000 Eur...
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milik254
23.06.2026 13:16
A splnit účast na WTA 500
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honza.khp
23.06.2026 11:52
teda to bude test přizpůsovení: cesta a po ní okrajovej lázeňskej kurt po několika dnech s publikem v areálu Steffi Grafové ...
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tenisman1233
23.06.2026 11:41
Mezitím co se řeší trest Vondroušové tak Barča oznámila ,že bude letos hrát na 250 v Praze.
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PTP
23.06.2026 11:40
"Nezničitelná" Nosková Jen blbni, Hájku!
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pantera1
23.06.2026 11:44
Může se dostavit únava, nic méně dnes je za Pupíka . A nezačala teda nejlíp, ale to nic neznamená.
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tenisman1233
23.06.2026 11:47
Musí se dostat do zápasového rytmu,ze kterého kvůli rychlému cestování vypadla.
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Serpens
23.06.2026 11:59
Spíš si myslím, že do toho nedá všechno, chce se pošetřit.
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tommr
23.06.2026 12:01
proti nebezpečné hráčce jako je Ruse se ale nedá hrát na půl plynu ...
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pantera1
23.06.2026 12:03
Asi to nebyl nejlepší nápad hrát. Mohla si dát trochu oraz před W, ale tak ona sama musí vědět co je pro ni nejlepší a její tým. První set je minulost. Uvidíme jestli se teď nastartuje. Věřím, že ano.
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Serpens
23.06.2026 12:04
Měla se prostě odhlásit. Vítězky předcházejících turnajů to běžné dělají.
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pantera1
23.06.2026 12:08
Pokud prohraje, myslím že to zabalí.
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frenkie57
23.06.2026 12:18
No, neříkej! Co jiného by mohla také dělat. Nebo jsi se spletla a myslela jsi velematku?
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pantera1
23.06.2026 12:22
Mám zabažděný mozek, došlo mi to až jsem to odklikla, co jsem poslala za blábol . No co jsem se znemožnila v pravé poledne, ještě že se du za chvíli ochladit klimatizací. Aspoň se pobavíte.
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frenkie57
23.06.2026 12:43
Však v pohodě, nic se neděje, někteří zde píší bláboly v jednom kuse.
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pantera1
23.06.2026 12:19
Mělo být pokud by přece jen vydrřela výhru. to horko
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frenkie57
23.06.2026 12:25
No, dneska nevydře nic, je vidět, že nemá energii, hraje fakt hrozně. Rumunka je rozehraná z kvaldy a jde jí to jedna radost. Nic hrozného se neděje, alespoň získá pár dnů na regeneraci a odpočinek.
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pantera1
23.06.2026 12:27
Taky si myslím měla to udělat hned, ona to už ví .
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Tomas_Smid_fan
23.06.2026 12:08
no tvl
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