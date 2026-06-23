Unavená Nosková byla bez šance. Vítěznou sérii neprodloužila a skončila za hodinu hry
Nosková – Ruseová 1:6, 3:6
Nosková je na vítězné vlně a zdá se, že se i po velmi náročném týdnu cítí dobře. Na travnatém podniku WTA 500 v Berlíně ovládla dvouhru i čtyřhru a připsala si velmi cenný double. Díky triumfu se také poprvé v kariéře posunula do TOP 10. Před blížícím se Wimbledonem však nehodlá zastavovat. Po skončení deblového finále, které dohrávala v pondělí, se přesunula na další akci do Bad Homburgu. Obhajobu loňského semifinále začala proti Rumunce Ruseové.
Začátek zápasu šampionce z Berlína absolutně nevyšel, netrefovala první servis, udělala tři nevynucené chyby a čistou hrou ztratila svůj servis. Ruseová následně začala na podání dvojchybou, české hráčce ale další bod nepovolila a brejk snadno potvrdila. Světová desítka další zaváhání nedovolila, pomohla si agresivní hrou i esem a snížila. Na returnu byla však nadále bez šance. V pátém gamu přidala další chyby a Rumunku pustila k brejkbolu. První šanci ještě dokázala smazat, tu druhou už však nikoli a jen podtrhla nepovedený vstup do utkání. Nosková působila velmi unaveně a odevzdaně a další hru už nepřidala.
Do druhého dějství vkročila Češka lépe, když si snadno uhrála vlastní podání a srovnala na 1:1. Ve třetí hře se i díky dvjchybě soupeřky poprvé dostala na shodu na příjmu, premiérový brejkbol si ale vybojovat nedokázala. Následně ale Nosková předvedla další krach na podání a postup či pokračování vítězné série byly v nedohlednu. Za stavu 1:4 ještě dokázala díky prvnímu servisu odvrátit celkem tři šance soupeřky a vybojovala snížení.
Na větší odpor se ale turnajová pětka nezmohla. Ani po necelé hodině zápasu netrefovala údery čistě a stále se trápila. Zachránilo jí pouze podání a vítězné zkrácení hry, kterým úspěšně zakončila osmý game. Na returnu ale proti rozehrané kvalifikantce neměla nárok a po 61 minutách se s turnajem rozloučila.
Nosková tak po berlínském titulu přišla o vítěznou sérii a po získaném doublu si zkazila náladu nepovedeným zápasem a rychlým vyřazením. V Bad Homburgu tak neobhájí loňské semifinále a po odečtění bodů přijde o svou čerstvě získanou pozici v TOP 10. Výhodou této porážky rozhodně bude získaný čas před vrcholem travnaté sezony. Na Wimbledon přijede s předstihem a pocitem, že letos na trávě dokázala podat skvělé výkony.
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