Nečekaný skalp Kopřivy! V Aténách skolil favorita Opelku, nedovolil mu ani tie-break
Opelka – Kopřiva 4:6, 3:6
Pro Kopřivu se vlastně jednalo o první kariérní zápas v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu na halových betonech. Opelka naopak posbíral polovinu ze svých čtyř titulů na turnajích ATP v těchto podmínkách a plnil roli favorita.
Český tenista měl ovšem na kurtu nečekanou převahu, přestože na krytých hardech takřka vůbec nehraje a jeho nejsilnějším povrchem je antuka. Ačkoli čelil zkušenému servismanovi, dokázal si vypracovat osm brejkbolů a tři z nich proměnil. Sám čelil pěti hrozbám a všechny dokázal odvrátit.
V úvodním dějství měl Kopřiva setboly už na returnu. Opelka však všechny tři šance rodáka z Bílovce zlikvidoval a donutil ho set dopodávat. Zmíněných pět brejkbolů musel Čech odvracet v rámci jednoho gamu, a to hned v první hře na servisu ve druhé sadě. Poté ihned sebral Američanovi podání a znovu se mu to povedlo v závěrečném gamu, kdy soupeř na druhý mečbol vyrobil dvojchybu.
Kopřiva měl rozhodně v Aténách štěstí. Po porážce ve finále kvalifikace s Eliotem Spizzirrim se totiž do hlavní soutěže dostal jako lucky loser. Postupem do osmifinále si připsal cenné body v boji o setrvání v TOP 100 žebříčku, ve které po letech úsilí debutoval letos na jaře.
Ve středu bude usilovat o své třetí kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Mezi nejlepší osmičku na této úrovni se zatím podíval jen na antukových kurtech před čtyřmi lety ve Gstaadu a letos v Marrákeši.
Svou letošní bilanci se zástupci elitní stovky pořadí vylepšil na 10:12 a proti Opelkovi slavil jeden ze svých nejcennějších skalpů v kariéře. Jeho dalším protivníkem bude německý kvalifikant Hanfmann, nebo bulharská divoká karta Ivanov.
Výsledky turnaje ATP 250 v Aténách
