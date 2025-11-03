Nečekaný skalp Kopřivy! V Aténách skolil favorita Opelku, nedovolil mu ani tie-break

ATP ATÉNY - Vít Kopřiva (28) se skvěle chopil druhé šance a coby lucky loser postoupil do osmifinále na halovém podniku ATP v řeckých Aténách. Jediný český zástupce na turnaji porazil 6:4, 6:3 favorizovaného servismana Reillyho Opelku (28) a bude bojovat o čtvrtfinálovou účast. Jeho dalším protivníkem bude Yannick Hanfmann, nebo Ivan Ivanov.
Vít Kopřiva si připsal jeden ze svých nejcennějších skalpů (© Federico Pestellini/PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Opelka – Kopřiva 4:6, 3:6

Pro Kopřivu se vlastně jednalo o první kariérní zápas v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu na halových betonech. Opelka naopak posbíral polovinu ze svých čtyř titulů na turnajích ATP v těchto podmínkách a plnil roli favorita.

Český tenista měl ovšem na kurtu nečekanou převahu, přestože na krytých hardech takřka vůbec nehraje a jeho nejsilnějším povrchem je antuka. Ačkoli čelil zkušenému servismanovi, dokázal si vypracovat osm brejkbolů a tři z nich proměnil. Sám čelil pěti hrozbám a všechny dokázal odvrátit.

V úvodním dějství měl Kopřiva setboly už na returnu. Opelka však všechny tři šance rodáka z Bílovce zlikvidoval a donutil ho set dopodávat. Zmíněných pět brejkbolů musel Čech odvracet v rámci jednoho gamu, a to hned v první hře na servisu ve druhé sadě. Poté ihned sebral Američanovi podání a znovu se mu to povedlo v závěrečném gamu, kdy soupeř na druhý mečbol vyrobil dvojchybu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kopřiva měl rozhodně v Aténách štěstí. Po porážce ve finále kvalifikace s Eliotem Spizzirrim se totiž do hlavní soutěže dostal jako lucky loser. Postupem do osmifinále si připsal cenné body v boji o setrvání v TOP 100 žebříčku, ve které po letech úsilí debutoval letos na jaře.

Ve středu bude usilovat o své třetí kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Mezi nejlepší osmičku na této úrovni se zatím podíval jen na antukových kurtech před čtyřmi lety ve Gstaadu a letos v Marrákeši.

Svou letošní bilanci se zástupci elitní stovky pořadí vylepšil na 10:12 a proti Opelkovi slavil jeden ze svých nejcennějších skalpů v kariéře. Jeho dalším protivníkem bude německý kvalifikant Hanfmann, nebo bulharská divoká karta Ivanov.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

12
Juras69
03.11.2025 23:50
David (178 cm, 69 kg) porazil Goliáše (211cm, 102 kg) ...Akorát ročník narození (1997) mají stejný.
Reagovat
Blondie
03.11.2025 22:34
Hustě, Hluchavka! smile grats, nečekala jsem.
Reagovat
com
03.11.2025 23:04
Hluchavka ho popíchala
Reagovat
Georgino
03.11.2025 22:28
Hodně příjemný šok.
Reagovat
com
03.11.2025 23:05
Šok v Aténách smile
Reagovat
Kandinsky1
03.11.2025 22:28
Popelka hrála jen v jedné tenisce ?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 22:33
jj, obě nohy v jedné
Reagovat
Trojchyba_Mat
03.11.2025 22:11
VÍTOS TSOUKNÍDAAAAAAAAAA
Reagovat
Dobry-den
03.11.2025 22:07
Bouchejte šampáňo. Šance na udržení stovky žije.

Ale povrch nechutně pomalý. Převlečená antuka Opelkovi moc nevoněla, zato Vítkovi ano.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 21:56

Česká dvojka v DC?
Reagovat
Mony
03.11.2025 21:59
A kdo je jednička?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 22:06
Jirka? Pokud je zdravotně ok?
Reagovat

