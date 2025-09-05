Nechtějte mě rozbrečet. Ósakaovou po prohře mrzelo, že světu neukáže další Labubu

Naomi Ósakaová (27) byla na tiskové konferenci po porážce v semifinále US Open velmi klidná. Uznala, že její soupeřka Amanda Anisimovová byla lepší hráčkou a ze zápasů si chce vzít poučení do dalších turnajů. Nejvíce ji mrzelo, že nebude moct ukázat další ze svých postaviček Labubu, které ji provází celým turnajem. "Nevadí mi, že jsem prohrála, ale na tohle se mě neptejte," odpověděla smutně.
Naomi Ósakaová si na každý zápas nechávala udělat speciální Labubu (@ ČTK / AP / Yuki Iwamura / Profimedia)

"Necítím se smutná. Na kurtu jsem udělala vše, co jsem mohla. Motivuje mě to k tomu, abych trénovala a stala se ještě lepší hráčkou a měla na dalším turnaji znovu šanci. Rozhodně na sebe nemohu být naštvaná," řekla Ósakaová velmi klidně po tříhodinové porážce na US Open. "Jsem ráda, že jsem prohrála v semifinále, a ne v prvních kolech, jako tomu bylo v posledních letech," dodala.

Japonka tak přišla o úctyhodnou sérii. Dosud totiž při každém postupu do čtvrtfinále grandslamu nakonec turnaj vyhrála. Na Anisimovovou však neszačila ani ve třetím vzájemném duelu. "Věděla jsem, jaká je Amanda hráčka a co mě čeká. Bylo to občas až vtipné, protože nehraje podle žádného vzorce. Vždycky to jen napálí do otevřeného kurtu a většinou to tam spadne," pousmála se Japonka nad taktikou soupeřky, která v zápase trefila 50 vítězných úderů.

Ósakaová na US Open upoutala nejen svými výkony, ale také známými postavičkami Labubu, které s sebou měla na každém zápase. Na tu poslední, kterou si měla přinést na finále však nedojde. "Nechtějte mě rozbrečet…tohle je ta nejvíce devastující otázka. Chtěla jsem udělat Labubu ze sebe, z mého loňského zeleného outfitu. Nevadí mi, že jsem prohrála, ale na tohle se mě neptejte," odpověděla na otázku ohledně Labubu na tiskovou konferenci.

Japonka se díky nejúspěšnějšímu grandslamu do triumfu na Australian Open 2021 posune o deset pozic na žebříčku zpět do TOP 15. Nyní je pro ni cílem si svou výkonnost udržet. "Sezona ještě není u konce. Chci, aby se mi dařilo na turnajích v Asii a samozřejmě poté také v Austrálii, kde jsem dříve hrála dobře," prozradila své plány na následující měsíce.
Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Mantra
05.09.2025 10:51
ten pocit, když ti máma krade plyšáky
