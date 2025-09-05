Nechtějte mě rozbrečet. Ósakaovou po prohře mrzelo, že světu neukáže další Labubu
"Necítím se smutná. Na kurtu jsem udělala vše, co jsem mohla. Motivuje mě to k tomu, abych trénovala a stala se ještě lepší hráčkou a měla na dalším turnaji znovu šanci. Rozhodně na sebe nemohu být naštvaná," řekla Ósakaová velmi klidně po tříhodinové porážce na US Open. "Jsem ráda, že jsem prohrála v semifinále, a ne v prvních kolech, jako tomu bylo v posledních letech," dodala.
Japonka tak přišla o úctyhodnou sérii. Dosud totiž při každém postupu do čtvrtfinále grandslamu nakonec turnaj vyhrála. Na Anisimovovou však neszačila ani ve třetím vzájemném duelu. "Věděla jsem, jaká je Amanda hráčka a co mě čeká. Bylo to občas až vtipné, protože nehraje podle žádného vzorce. Vždycky to jen napálí do otevřeného kurtu a většinou to tam spadne," pousmála se Japonka nad taktikou soupeřky, která v zápase trefila 50 vítězných úderů.
Ósakaová na US Open upoutala nejen svými výkony, ale také známými postavičkami Labubu, které s sebou měla na každém zápase. Na tu poslední, kterou si měla přinést na finále však nedojde. "Nechtějte mě rozbrečet…tohle je ta nejvíce devastující otázka. Chtěla jsem udělat Labubu ze sebe, z mého loňského zeleného outfitu. Nevadí mi, že jsem prohrála, ale na tohle se mě neptejte," odpověděla na otázku ohledně Labubu na tiskovou konferenci.
