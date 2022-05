Nejdominantnější vzájemná bilance. Djokovič vyhrál s Monfilsem i 18. souboj

Novak Djokovič má kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 problém se vstupy do zemí a přichází tak o starty na turnajích. Letos se představil jen na třech akcích s mizernou zápasovou bilancí 5-3, když porážky utrpěl s Jiřím Veselým, Alejandrem Davidovichem a Andrejem Rubljovem.



V posledních šesti duelech vždy ztratil úvodní set a jen polovinu z nich dokázal o po obratu vyhrát. Až dnes na antuce v Madridu teprve potřetí v sezoně a poprvé od konce února vyhrál první set.



S Francouzem Gaëlem Monfilsem si nakonec díky využití všech tří šancí na brejk a odvrácení všech pěti brejkbolů poradil 6-3 6-2. V zápase přitom zahrál jen 11 vítězných úderů, z toho 9 ve výměně. K vítězství mu pomohlo 31 nevynucených chyb Monfilse, jenž v posledních týdnech léčil zranění nohy



34letý Srb zvýraznil vedení ve vzájemné bilanci na okruhu ATP na 18-0, což je nejdominantnější bilance v historii. S o rok starším Francouzem prohrál pouze na začátku kariéry v roce 2004 na turnaji nižší kategorie ITF.





